絶望的がん克服から26年！圧倒的説得力の回復記録！ 書籍「医者は奇跡というけれど がん2年生存率0％から26年。余命を乗り越えた私の3つの決断」 2025年8月28日刊行！
株式会社ユサブル （本社：東京都中央区 代表取締役社長：松本卓也）は、がん患者向け機関紙「メッセンジャー」編集長にして、希少がんからのサバイバーである杉浦貴之氏の書籍「医者は奇跡というけれど がん2年生存率0％から26年。余命を乗り越えた私の3つの決断」を2025年8月28日（木）に全国書店及びネット書店にて発売します。
◆Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4909249680/
タイトル：「医者は奇跡というけれどがん2年生存率0％から26年。余命を乗り越えた私の3つの決断」
著者：杉浦貴之
発行人：松本 卓也
発行所：株式会社ユサブル
定価：1760円（税込
） 発売日：2025年８月２８日（木）
版型：四六判並製304p
発売店：全国書店及びネット書店
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4909249680/
【本文より】がん宣告から26年。「生存率0％」という絶望的な状況から、再発を免れ、どのように生還したのか？ それが、ラッキーでも奇跡でもないとしたら何が奏功したのか？ 月日を重ねたからこそ見えてきたこともあり、今の視点からじっくり向かい合ってみた。
【著者プロフィール】
【杉浦貴之】 1971年愛知県生まれ。 『メッセンジャー』編集長＆シンガーソングライター。 1999年28歳のときに腎臓の希少がんに罹患。当時同じ症例で２年以上の生存例がなく、「早くて半年、２年後の生存率０％」と言われる。 左腎摘出手術の後、抗がん剤治療２クール。以後、さまざまな養生法にも取り組み、再発を免れている。
2005年、主にがん体験者の想いを綴 ったマガジン『メッセンジャー』創刊。2010～2019年がんサバイバーホノルルマラソンツアー主宰。「奇跡体験！アンビリバボー」など出演。トークライブ、学校での講演、『メッセンジャー』の取材と全国を駆けまわ っている。
2023年６月『がんステージIV克服』（ユサブル）を出版。3枚のアルバムCDをリリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327874&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327874&id=bodyimage2】
＜難治性のがんにかかると、医者の見解もネットの情報もすべて悲観的だった。
「だめかも」とあきらめそうになる自己暗示が一番の敵だった…＞
2年生存率０％と言われたがんから回復して26年。現在、著者の杉浦貴之氏は、全国のがん患者会とつながりながらがん患者向け機関紙「メッセンジャー」や講演活動を通して、どんながんでも治る可能性がある」という
メッセージを発信し続けています。なぜ、そんな活動を続けているのか？ それは自身の経験によります。
著者の杉浦氏ががんに罹患した当時、医者のいうこともネットの情報も「治らない可能性が極めて高い」という非常にネガティブなものでした。そんな杉浦氏がもっとも励まされたのが、治らないといわれたがんにかかった人たちの回復記。なにもかもあきらめてしまいそうになる気持ちを治療に向けさせてくれたのは先輩がんサバイバーたちの話だったのです。
杉浦氏が余命を超えた罹患から4年後、ホノルルマラソンに挑戦し、見事完走を果たしたのは有名な話です。
そこにも先輩がんサバイバーの励ましが関係しています。メンタルが、免疫力にも影響をあたえるということは今ではかなり知られています。
しかし、実際にがんにかかった時には、どうしてもネガティブな自己暗示に縛られて、あきらめそうになるそうです。しかし、杉浦氏や杉浦氏が巡り合った数百人の余命を乗り越えたがんサバイバーに共通するのは、あきらめない強い気持ちです。もちろん、がんを克服した治療の経緯は人それぞれです。杉浦氏自身も絶望しかけたり、怪しい治療に誘い込まれそうになったこともあります。がんになった人が誰しも陥りそうな経験をしてきた著者だから書ける、がん患者を心の底から励ますことのできるがん回復記録です。
