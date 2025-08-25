【8月31日 (日) 10時30分：銀座】無料マネーセミナーサービス「アットセミナー」が女性限定のマネーセミナーを開催！

◆セミナー内容

パワープランニング株式会社

・老後や教育費に必要なお金の整理方法

・新NISAの仕組みと活用法

・「複利」の力と時間を味方につける秘訣

・リスクを抑える分散投資の基本

・20年で1億円を作るための具体的なプラン

講座名：20年で1億円の資産を築くための方法を大公開！

開催日：2025年8月31日 （日）10：30～12：00

会場：銀座セミナールーム

〒104-0061東京都中央区銀座4丁目１３-１１ 銀座M＆Sビル６F

お申込みはこちら :https://at-seminar.net/seminar/12581.html?lp=1&mid=Details_prtimes

◆講師紹介

株式会社ヒルズ 廣瀬 友二

全国で年間講演120件以上、年間1.000件以上の個別相談の依頼を受けるカリスマファイナンシャルプランナー。

現在フォロー中のお客様は4.000件以上。

「大変わかりやすい」「初めて聞いた内容だった」「今やるべき事がわかった」などの、多くの評価や、感謝の言葉をいただいています。

この女性向けマネーセミナーでは、「初めての方でもわかる資産運用の基礎知識」や、なかなかお金を貯められない方、投資をする資金がないという方でも、「明日からできる手法」をお伝えするので、お気軽に受講して頂けます。

◆こんな方におすすめ

・老後資金や教育費を無理なく準備したい女性

・投資や資産運用に興味はあるけど、難しそうで一歩を踏み出せない方

・女性特有のライフイベントに備えた資金計画を立てたい方

・女性限定の安心した環境で、投資の基本を学びたい方

・頑張りすぎず、長期的に資産を増やしていきたい方

◆参加して得られること

・将来必要な資金を整理し、安心して資産形成を始められる

・新NISAや「複利」の効果的な活用法が分かる

・リスクを最小限に抑えながら資産を増やす分散投資の基本が理解できる

・20年で1億円の資産を築くための具体的なステップを学べる

・一人での参加でも安心できる、女性限定のセミナーでリラックスして学べる

◆アットセミナーとは

アットセミナーは、金融分野に特化したセミナー情報サイトです。提携のある実力派講師を皆様にご紹介し、お金の知識を学ぶ機会を提供することで、多くの人に豊かな人生を送ってもらうことを目的としております。

日本全国の対面セミナーからオンラインセミナー、女性限定セミナーなど様々な形態で開催されるマネーセミナーを中心に、ご自身のニーズに合わせてお好きなセミナーに参加いただくことが可能です！

セミナーを見る :https://at-seminar.net/