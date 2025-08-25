【矢野経済研究所プレスリリース】高機能フィルム市場に関する調査を実施（2025年）～高機能フィルム市場は次世代の市場・製品の探索が今後の課題に、次世代のニーズに応える性能の実現が新たな市場を生む～
株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越 孝）は、ディスプレイ・光学、電気・電子、一般産業用のベースフィルム及び加工フィルムなど、国内外の高機能フィルム市場（日本、韓国、台湾）を調査し、製品セグメント別の動向、参入企業の動向、将来展望を明らかにした。
1. 市場概況
2024年から2025年にかけての高機能フィルム市場は、コロナ禍のICT関連製品向け特需とその反動減の影響から完全に抜け出し、実需要に即した動きへと回復した一年であった。
主な高機能フィルムの成長率（メーカー出荷数量ベース）は、2024年は光学用PETフィルムが105.2％、一般産業用PETフィルムは114.6％、MLCCリリースフィルムが121.1％、PIフィルムは115.5％と、光学用PETフィルムを除き軒並み2ケタ成長を示したが、フィルムメーカー各社はこれを「急成長」ではなく特需後の反動需要減からの「回復」と位置付けている。
2025年（見込み）の成長率は各フィルムとも概ね前年比103～108％程度にまで落ち着き、2026年から2027年にかけても年間一桁ペースの緩やかな成長になると予測する。
2．注目トピック～光学部材、PI、MLCCリリースフィルムのローエンド領域で中国ローカライズが進展
高機能フィルム市場に参入するフィルムメーカーやコンバーターのシェアや、各社が展開するフィールドは、この数年間で少しずつ変わってきた。その背景にあるのが中国ローカルフィルムメーカーの台頭である。
主な高機能フィルムの状況を見ると、他の用途に比べ中国ローカルフィルムメーカーの販売量シェアが高い光学用PETフィルム市場では、ボリュームゾーンであるTV用LCDバックライト部材は中国ローカルフィルムメーカー、ハイエンド領域にあるAMOLEDやQLEDなど高精細なディスプレイ部材は日本・韓国・台湾のフィルムメーカーが主に供給している。2014年には中国ローカル勢の参入はごく一部にとどまっていたのに対し、2019年には約55％、2024年には約64％が中国ローカルフィルムメーカーにより供給されたものと推計する。
PIフィルム市場では、これまで中国ローカルフィルムメーカーは電気絶縁テープなど安価な汎用・ローエンド品向け製品の生産・供給が中心であり、FPC（Flexible Printed Circuit）やCOF（Chip on Film）、グラファイトシート、一般産業用分野などミドルエンド以上の市場への参入は一部に限られていた。ミドルエンド以上の市場における中国ローカル勢の販売量シェアは2019年には全体の約4％にとどまっていたが、2024年には約11％まで拡大したものと推計する。
2024年に入って中国ローカルフィルムメーカーのシェアが急激に増えた用途がMLCCリリースフィルムで、これまで家電やアミューズメント、玩具など、日本・韓国・台湾のMLCCメーカーと競合しない領域で展開してきた中国ローカルのMLCCメーカーがスマートフォンのローエンド機種向けに生産・供給を開始している。工程材であるMLCCリリースフィルムの使用量が増えるとともに、これまでの輸入から国内での調達に切り替えた結果、2022年には販売量シェア1％に満たないポジションであった中国ローカルコンバーターのMLCCリリースフィルム販売量は2024年には約4％まで拡大したものと推計する。
