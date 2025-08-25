クアッドコアCortex-A72＋クアッドコアCortex-A53、ARM Mali-G52 GPU、そして最大6 TOPSのNPUを搭載Rockchip RK3576システムオンモジュール販売開始

写真拡大

2025年8月25日 - 東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社は、Rockchip RK3576を採用した高性能システム・オン・モジュール（SOM）「SSOM-3576-K1」の販売を開始いたします。クアッドコアCortex-A72＋クアッドコアCortex-A53、最大2.2GHzのCPU、ARM Mali-G52 GPU、そして最大6 TOPSのNPUを搭載。4K@120fpsの超高精細ビデオ処理、デュアルGigabit Ethernet、PCIe 2.1×2、USB 3.0、MIPI DSI/CSI などの高速I/Oを260ピン・エッジコネクタから引き出し、スマート端末、産業用タブレット、AIビジョン、スマートホーム中枢など幅広いアプリケーションで高い生産性と短期立ち上げを実現します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327941&id=bodyimage1】

◆ハイライト
「SSOM-3576-K1」は、サイズと消費電力の制約が厳しい現場でも、映像処理とAI推論を同時に走らせられる“実務的な性能バランス”を追求しました。レガシー機器との接続や将来的な機能拡張を見据え、PCIe・デュアルGbE・SATA・CAN FDなどの産業I/Oを揃えているのが特長です。」

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327941&id=bodyimage2】

◆主な特長
・　計算性能とグラフィックス：Cortex-A72×4 + Cortex-A53×4（最大2.2GHz）／ARM Mali-G52 GPU
・　AI推論：内蔵NPUで最大6 TOPS（INT8）、INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32に対応
・　ビデオ：デコード 8K@30 / 4K@120, エンコード 4K@60（H.265/H.264等）
・　表示・カメラ：HDMI 2.1（4K@120）/ eDP（4K@60）、MIPI-DSI、MIPI-CSI、16MP ISP（HDR/3DNR）
・　産業向けI/O：GbE×2, PCIe 2.1×2, USB 3.0×1 + USB 2.0×2, SATA×2, CAN FD×2
・　拡張インタフェース：UART×9, I⊃2;C×10, SPI×4, PWM×8, SDIO×2 ほか
・　フォームファクタ：69.6×43mm、260ピンエッジコネクタによる高密度実装
・　動作温度：-20～75°C、Linux/Android対応

◆代表仕様（抜粋）
・　CPU：Rockchip RK3576（4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53, up to 2.2GHz）
・　GPU：ARM Mali-G52（OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.1, Vulkan 1.2）
・　NPU：6 TOPS@INT8（INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32; TensorFlow/PyTorch/Caffe対応）
・　VPU：Decode 8K@30 / 4K@120（HEVC/VP9/AVS2/AV1）, 4K@60（H.264）, 1080p@60（MVC）
Encode 4K@60（H.265/H.264）
・　メモリ/ストレージ：LPDDR4X 4GB/8GB、eMMC 32GB/64GB
・　映像入出力：HDMI 2.1 / eDP（コンボ）, MIPI-DS　I, MIPI-CSI, DVP, HDCP 2.3
・　ネットワーク：Gigabit Ethernet ×2
・　拡張：PCIe 2.1 ×2、USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2、SATA ×2、SDIO ×2、CAN FD ×2 ほか
・　サイズ：69.6×43mm　動作温度：-20～75°C　OS：Linux / Android
・　コネクタ：SODIMM260ピン・ゴールドフィンガ（全機能信号を引き出し）

◆対応分野

スマート端末／産業用タブレットPC／AIビジョン＆エッジ推論／スマートホーム制御／組込みHMI／ゲートウェイ／ロボティクス など

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327941&id=bodyimage3】

【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 渋谷マークシティ・ウエスト22F

公式サイト：https://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com