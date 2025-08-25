クアッドコアCortex-A72＋クアッドコアCortex-A53、ARM Mali-G52 GPU、そして最大6 TOPSのNPUを搭載Rockchip RK3576システムオンモジュール販売開始
2025年8月25日 - 東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社は、Rockchip RK3576を採用した高性能システム・オン・モジュール（SOM）「SSOM-3576-K1」の販売を開始いたします。クアッドコアCortex-A72＋クアッドコアCortex-A53、最大2.2GHzのCPU、ARM Mali-G52 GPU、そして最大6 TOPSのNPUを搭載。4K@120fpsの超高精細ビデオ処理、デュアルGigabit Ethernet、PCIe 2.1×2、USB 3.0、MIPI DSI/CSI などの高速I/Oを260ピン・エッジコネクタから引き出し、スマート端末、産業用タブレット、AIビジョン、スマートホーム中枢など幅広いアプリケーションで高い生産性と短期立ち上げを実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327941&id=bodyimage1】
◆ハイライト
「SSOM-3576-K1」は、サイズと消費電力の制約が厳しい現場でも、映像処理とAI推論を同時に走らせられる“実務的な性能バランス”を追求しました。レガシー機器との接続や将来的な機能拡張を見据え、PCIe・デュアルGbE・SATA・CAN FDなどの産業I/Oを揃えているのが特長です。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327941&id=bodyimage2】
◆主な特長
・ 計算性能とグラフィックス：Cortex-A72×4 + Cortex-A53×4（最大2.2GHz）／ARM Mali-G52 GPU
・ AI推論：内蔵NPUで最大6 TOPS（INT8）、INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32に対応
・ ビデオ：デコード 8K@30 / 4K@120, エンコード 4K@60（H.265/H.264等）
・ 表示・カメラ：HDMI 2.1（4K@120）/ eDP（4K@60）、MIPI-DSI、MIPI-CSI、16MP ISP（HDR/3DNR）
・ 産業向けI/O：GbE×2, PCIe 2.1×2, USB 3.0×1 + USB 2.0×2, SATA×2, CAN FD×2
・ 拡張インタフェース：UART×9, I⊃2;C×10, SPI×4, PWM×8, SDIO×2 ほか
・ フォームファクタ：69.6×43mm、260ピンエッジコネクタによる高密度実装
・ 動作温度：-20～75°C、Linux/Android対応
◆代表仕様（抜粋）
・ CPU：Rockchip RK3576（4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53, up to 2.2GHz）
・ GPU：ARM Mali-G52（OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.1, Vulkan 1.2）
・ NPU：6 TOPS@INT8（INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32; TensorFlow/PyTorch/Caffe対応）
・ VPU：Decode 8K@30 / 4K@120（HEVC/VP9/AVS2/AV1）, 4K@60（H.264）, 1080p@60（MVC）
Encode 4K@60（H.265/H.264）
・ メモリ/ストレージ：LPDDR4X 4GB/8GB、eMMC 32GB/64GB
・ 映像入出力：HDMI 2.1 / eDP（コンボ）, MIPI-DS I, MIPI-CSI, DVP, HDCP 2.3
・ ネットワーク：Gigabit Ethernet ×2
・ 拡張：PCIe 2.1 ×2、USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2、SATA ×2、SDIO ×2、CAN FD ×2 ほか
・ サイズ：69.6×43mm 動作温度：-20～75°C OS：Linux / Android
・ コネクタ：SODIMM260ピン・ゴールドフィンガ（全機能信号を引き出し）
◆対応分野
スマート端末／産業用タブレットPC／AIビジョン＆エッジ推論／スマートホーム制御／組込みHMI／ゲートウェイ／ロボティクス など
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327941&id=bodyimage3】
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 渋谷マークシティ・ウエスト22F
公式サイト：https://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
