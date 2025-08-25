中央システム株式会社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327678&id=bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、中央システム株式会社（東京都新宿区 代表取締役社長 本間匡、以下中央システム）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
中央システムは、クラウド技術とスマートデバイスを組み合わせたクラウドサービスや業種横断的な業務システム設計・開発を展開する独立系ICT企業です。幅広い業界の顧客のニーズに対応し、「お客様を業界No.1にするITソリューション」を掲げ、高技術かつ迅速なサービスを展開しています。
同社では、プロジェクトの損益を実績値でしか確認できないという課題があり、システムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、ZACが進捗中のプロジェクトであっても、損益の着地見込みを可視化できる点やアウトプット機能によって、見たいときに見たい数字を確認できる点、標準機能のワークフローで内部統制の強化ができる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、中央システム株式会社（東京都新宿区 代表取締役社長 本間匡、以下中央システム）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
中央システムは、クラウド技術とスマートデバイスを組み合わせたクラウドサービスや業種横断的な業務システム設計・開発を展開する独立系ICT企業です。幅広い業界の顧客のニーズに対応し、「お客様を業界No.1にするITソリューション」を掲げ、高技術かつ迅速なサービスを展開しています。
同社では、プロジェクトの損益を実績値でしか確認できないという課題があり、システムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、ZACが進捗中のプロジェクトであっても、損益の着地見込みを可視化できる点やアウトプット機能によって、見たいときに見たい数字を確認できる点、標準機能のワークフローで内部統制の強化ができる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
プレスリリース詳細へ