【チャイナ梅の花】和食と中華を同時に味わう、2026年「和中おせち」ご予約受付開始！

株式会社梅の花グループ

株式会社梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する「創作中華の店 チャイナ梅の花」では、毎年ご好評いただいている「和中おせち」のご予約を2025年9月1日より開始いたします。

新年の門出を華やかに彩る、こだわりのつまったおせちです。チャイナ梅の花ならではの本格中華と、伝統的な和食を豪華な三段重に詰め合わせました。お子様からご年配の方まで、皆様でお楽しみいただけます。

数量限定のため、お早めのご予約をおすすめします。

◆『 和中おせち』 三段重（四人前）

29,200円（税込） ［サイズ：縦21.5cm×横21.5cm×高さ22.5cm］

中華と和食を同時に楽しめる、豪華三段重のおせちです。新春のお祝いにふさわしい、華やかな品々を詰め合わせました。

『 和中おせち』三段重（四人前）上段

上段（写真 上）

新年の幕開けにふさわしい、贅沢な高級食材フカヒレを使用した「フカヒレと鮑の醤油煮込み」

本格中華ならではの華やかな味わいが特別なひとときを演出します。

～お品書き～

◇フカヒレと鮑の醤油煮込み

中段

中段（写真 左下）

チャイナ梅の花自慢の、多彩な味わいを揃えました。「豚角煮の黒酢あん」 から、魚介の旨味が凝縮された「帆立のXO醤 紅ズワイ蟹爪添え」、食欲をそそる香りの「牛ハラミと烏賊の麻辣醤炒め」 まで、幅広い世代にお楽しみいただけます。

～お品書き～

◇豚角煮の黒酢あん ◇帆立のX.O醤 紅ズワイ蟹爪添え ◇ソフトシェルシュリンプのチリソース ◇牛ハラミと烏賊の麻辣醤炒め

下段

下段（写真 右下）

伝統的な和の縁起物に、梅の花らしさを加えたお重です。湯葉入り紅白かまぼこや高野豆腐と野菜の湯葉巻き といった創作和食に加え、栗きんとんや黒豆、数の子などお正月に欠かせない品々を彩り豊かに盛り込みました。

～お品書き～

◇柚子入り伊達巻き ◇湯葉入り紅白かまぼこ ◇鮭昆布巻き ◇紅白なます ◇栗きんとん

◇高野豆腐と野菜の湯葉巻き ◇黒豆 ◇蓮根 ◇筍 ◇数の子 ◇鰤柚庵焼き ◇蕗

◇牛すき巻き ◇餅花飾り

盛付例

豪華な器に盛るだけで、新春のお集まりにもお手軽にチャイナ梅の花の中華料理をご用意できます。

※上段と中段は、箱より取り出して電子レンジで温めが可能です。

■和中おせちは、九州地区のみ配達を承っております。

配達希望の場合は、送料込みの価格がございます。

福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 山口県下関（離島を除く）

〇取り扱い店舗（チャイナ梅の花レストラン店舗）

佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町尼寺四本松3732-1 TEL：0952-51-2351

福岡東店 福岡県福岡市東区八田4-1-1 TEL：092-674-3838

久留米店 福岡県久留米市城南町5-26 TEL：0942-40-0111

「チャイナ梅の花 店舗はこちら :https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/14

「うめのあぷり」でお得なポイント２倍キャンペーンを実施！

おせちをご購入いただく際に、梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」をご提示いただくと、ポイントが2倍になるお得なキャンペーンを実施いたします。

《期間》 2025年10月1日 ～ 12月31日

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。

またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

「うめのあぷり」ダウンロードはこちら :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001

■お申込み方法

１.WEBでのお申込み

申し込みフォームでお申し込みができます。

和中おせちのお申し込みはこちら :https://business.form-mailer.jp/fms/412d567b299514

２.店舗でのお申込み

お申し込みになる店舗にて申込み書をご記入いただき、店舗スタッフへお渡しください。

３.お電話でのお申込み

お申し込みになる店舗にお電話をお願いいたします。

店舗の電話番号については、当社ホームページをご参照ください。

梅の花 ポータルサイトはこちら :https://www.umenohana.co.jp/

■お支払い方法

１.ご来店でのお支払い

お申し込みいただきました店舗にて直接お支払いください。

２.お振込みでのお支払い

当社より振込用紙をお送りいたします。

郵便局、コンビニエンスストアで振り込み用紙にてお振込みください。

【お支払い締切日】 2025年12月26日



※ご注意※

12月25日以降のキャンセルは、キャンセル料(全額)をお支払いいただきます。

■お受け取り方法

１.店舗での受け取り

店舗受け取り日 2025年12月31日 10時～13時

※一部店舗によりお渡し時間が異なる場合があります。

※店舗受け取りで袋が必要な場合は、有料となります。（1袋80円/税込）

２.配達での受け取り

配達日 2025年12月31日

※配送時間の指定は出来かねます。

※地域により配送できない場合があります。

配達配送可能地域か必ずご確認の上、お申し込みをお願いいたします。

※天候などにより商品が遅延する場合があります。



※ご注意※

2025年12月25日以降のお渡し方法の変更は、出来かねます。

おせちの消費期限は元日（2026年1月1日）までとさせていただきます。

保管は要冷蔵（10℃以下）にてお願いします。

チャイナ梅の花について

「湯葉と豆腐の店 梅の花」がプロデュースする、創作中華料理の店「チャイナ梅の花」。

1999年2月に佐賀県佐賀市大和町に1号店を開店いたしました。自社製豆腐を使用した「土鍋麻婆豆腐」や、もちもちとした食感が人気の生麩（なまふ）を使用した「海老と生麩のチリソース煮」など、梅の花の人気商品を取り入れた創作中華から本格中華まで幅広くお楽しみいただけます。季節ごとに旬の食材を組み合わせた期間限定コースもご提案しており、一皿ずつご提供する中華懐石スタイルは、お祝いやご法要、その他特別な日のお席やご家族での団欒にも最適です。

■URL: https://www.umenohana.co.jp/

■Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/china_umenohana/