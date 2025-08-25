(株)ナップス、中国発オートバイブランド 『ZONTES』の販売を開始

株式会社ナップス

オートバイ用品の小売・開発を行う株式会社ナップス(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：望月 真裕 以下、 「ナップス」）は、2025年9月上旬から『モトテラスベイサイド幸浦店』で、中国発オートバイブランド「ZONTES（ゾンテス）」の販売を開始いたします。

■世界71カ国でシェアを拡大する新進ブランド「ZONTES」

ゾンテスは、2003年に中国・広東省で設立された「広東大洋オートバイ科技有限公司」が展開するオートバイブランドです。

同社は総投資額26億人民元、従業員3,600名規模の体制を有し、約1,000名が研究開発に従事。自社工場は高度な自動化設備を備え、厳格な品質管理のもと高品質な製品を生産しています。

「発明と革新」を理念に掲げ、これまでに400件以上の特許を取得。2010年代以降は欧州をはじめアジア各国へ進出し、約8年間で71カ国へ販売網を広げるなど、グローバルで着実に評価を高めています。

■国内導入モデル：「ZT125-C2」「ZT150-C2」

今回ナップスが取り扱うのは、原付二種・軽二輪に該当するクルーザーモデル「ZT125-C2」「ZT150-C2」の2車種です。

- ZT125-C2（原付二種）：467,500円（税込） ※送料別- ZT150-C2（軽二輪）：506,000円（税込） ※送料別

両モデルは、ブラック塗装の水冷4ストローク単気筒エンジンを搭載し、ボバースタイルのクルーザーらしい存在感を演出。さらにTFTカラー液晶メーター、キーレスシステム、USB電源ソケットを標準装備し、日常使いにも配慮。ABSブレーキを採用することで安全性も確保しています。

カラーバリエーションは「マットブラック」「マットブルー」の2色展開です。

- ゾンテスについて：https://www.tsukigi.co.jp/tmc-zontes- モトテラスベイサイド幸浦店（gooバイク）：https://www.goobike.com/shop/client_8510050/

株式会社ナップスは、1962年の創業以来、オートバイ用品の小売・開発・販売を行っており、店舗事業、ウェブショップ事業、プライベートブランド事業の３事業をビジネスの柱として展開しております。

店舗事業では、関東エリアを基軸に東北から東海・近畿・中国・四国・九州に加え、海外店舗として台北エリアに展開し、合計33拠点(中古バイク用品の買取・販売「アップガレージライダース」7店舗含む)を運営しております。

店舗売場平均面積は約900平方メートル 、一店舗取扱いアイテム数35,000点以上と大型店舗の利点を生かし、国土交通省認可の認証工場でのピットサービスを完備し、部品の交換や取り付け、車検などオートバイライフに必要なあらゆるサービスを提供しております(2025年7月1日現在)。

また、ライダーの皆様にとってのワンストップチャネルとして、店舗運営のみならず約30万点超のアイテムを取り揃えたウェブショップの運営に加え、お客様の潜在的なニーズにお応えするための新商品の企画・製造・販売を行っております。

“For all Riders.” のビジョンのもと、ライダーの皆様の安全で豊かなオートバイライフを全力でサポートいたします。

代表取締役 望月 真裕

オートバイ業界は今、大きな変革の時を迎えています。縮小する日本市場、値引き低価格戦略のみのコモディティ化した市場、他業界と比べ遅れている環境課題への取り組み。そうした業界全体が感じている課題から脱却し、オートバイ文化に新しいイノベーションを起こせないか。

そのアクションは、ナップスさえ潤えばいいという独りよがりのものではなく、オートバイが走る世界の持続可能性を高めるには、二輪業界全体の共通価値を創造していけるような取り組みをする必要があるのではないか。

そんな想いから、新プロジェクトとしての『Naps +E』、新ブランドとしての『Naps Sports』を立ち上げました。

当社では、”For all Riders.”豊かなオートバイライフの創造に貢献し、お客様の夢を叶えるため、様々な取り組みを実施してまいります。

【会社概要】

会社名 株式会社ナップス

代表 代表取締役 望月 真裕

資本金 1億円

設立 1962年1月

本社所在地 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地8号 日石横浜ビル16階

電話番号 045-211-4333

FAX番号 045-211-4383

ホームページ https://naps.co.jp/

事業内容 オートバイ用品／部品の小売・開発

