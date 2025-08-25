TPCマーケティングリサーチ株式会社、美白スキンケア市場について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、美白スキンケア市場について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆2024年の美白スキンケア市場は、前年比5.1%増の2,864億円。夏の長期化や酷暑による美白意識の高まり、シミ予防に対する関心の拡大などを背景に、好調に推移している。ブランド別では、「メラノCC」（ロート製薬）、「HAKU」（資生堂）、「パーフェクトワン」（新日本製薬）がトップ3となっている。シェア上位のブランドが一桁増となっている一方で、「Yunth」（Aiロボティクス）や「ナンバーズイン」（BENOW JAPAN）といった新興ブランドが大きく伸長している。また成分別では、「雪肌精」（コーセー）から、2023年に承認された新規美白有効成分『グリチルリチン酸ステアリルSW』を配合した商品の登場といった動きも見られる。
◆主要ブランドの近年の動向としては、“全方位美白“から、シミ・くすみ・透明感など肌悩みを立体的に捉える“立体的な美白”への進化がみられ、点（シミ）→面（肌全体）→立体（構造・質感・光感）へと進化している。また、美白ケアにくわえて毛穴ケアや肌荒れケアなどを組み合わせた複合的な処方が定着し、幅広い肌ニーズに応える商品が増加している。さらに、韓国コスメブームや美容医療の需要の高まりから、美白有効成分ではない『レチノール』や『CICA』、『グルタチオン』といったサポート成分にまで成分重視の傾向が拡大している。このほか、分かりやすいネーミングやパッケージデザインを採用することで、成分そのものを前面に押し出したアイテムが目立ち、例えば「ナンバーズイン 5番 白玉グルタチオンCふりかけマスク」は、効果実感の高さにくわえ、ユニークなネーミングと鮮やかな見た目によるエンタメ性が話題を呼び、ヒット商品となっている。
◆今後の展開としては、夏の長期化や酷暑といった外部環境の変化からさらに美白意識が高まることが予想されるが、一方で『ナイアシンアミド』『ビタミンC』ブームの落ち着きなどから、市場全体の成長は2024年比0.7％増と鈍化する見込みとなっている。また、ビジュアルや使用体験にエンタメ性を取り入れることで消費者の関心を惹きつけるとともに、独自性や鮮度を感じさせる“特別な成分”を前面に打ち出した商品が新たな潮流を形成しており、今後もこうした話題性と差別化を両立したアイテムの人気が継続すると見込まれる。さらに、日中でも美白やシワ改善などのスキンケアができる高機能UVケアアイテムの需要が引き続き高まるほか、韓国コスメブームに伴い、若年層の美白スキンケア需要の拡大や『グルタチオン』の注目度の向上も予想される。
◆当資料では、今日の化粧品のなかでも特に関心の高まる美白化粧品（スキンケア）に焦点を当て、その市場動向をブランド別、種類別、成分別、価格帯別などさまざまな角度から徹底分析。美白スキンケアの今後の市場性と方向性についてレポートしている。
【調査対象ブランド】
・HAKU（株式会社資生堂）
・アクアレーベル（株式会社資生堂）
・エリクシールホワイト（株式会社資生堂）
・SHISEIDO（株式会社資生堂）
・コスメデコルテ（株式会社コーセー）
・雪肌精（株式会社コーセー）
・ワンバイコーセー（株式会社コーセー）
・アルブラン（花王株式会社）
・アルビオン（株式会社アルビオン）
【調査結果】
◆2024年の美白スキンケア市場は、前年比5.1%増の2,864億円。夏の長期化や酷暑による美白意識の高まり、シミ予防に対する関心の拡大などを背景に、好調に推移している。ブランド別では、「メラノCC」（ロート製薬）、「HAKU」（資生堂）、「パーフェクトワン」（新日本製薬）がトップ3となっている。シェア上位のブランドが一桁増となっている一方で、「Yunth」（Aiロボティクス）や「ナンバーズイン」（BENOW JAPAN）といった新興ブランドが大きく伸長している。また成分別では、「雪肌精」（コーセー）から、2023年に承認された新規美白有効成分『グリチルリチン酸ステアリルSW』を配合した商品の登場といった動きも見られる。
◆主要ブランドの近年の動向としては、“全方位美白“から、シミ・くすみ・透明感など肌悩みを立体的に捉える“立体的な美白”への進化がみられ、点（シミ）→面（肌全体）→立体（構造・質感・光感）へと進化している。また、美白ケアにくわえて毛穴ケアや肌荒れケアなどを組み合わせた複合的な処方が定着し、幅広い肌ニーズに応える商品が増加している。さらに、韓国コスメブームや美容医療の需要の高まりから、美白有効成分ではない『レチノール』や『CICA』、『グルタチオン』といったサポート成分にまで成分重視の傾向が拡大している。このほか、分かりやすいネーミングやパッケージデザインを採用することで、成分そのものを前面に押し出したアイテムが目立ち、例えば「ナンバーズイン 5番 白玉グルタチオンCふりかけマスク」は、効果実感の高さにくわえ、ユニークなネーミングと鮮やかな見た目によるエンタメ性が話題を呼び、ヒット商品となっている。
◆今後の展開としては、夏の長期化や酷暑といった外部環境の変化からさらに美白意識が高まることが予想されるが、一方で『ナイアシンアミド』『ビタミンC』ブームの落ち着きなどから、市場全体の成長は2024年比0.7％増と鈍化する見込みとなっている。また、ビジュアルや使用体験にエンタメ性を取り入れることで消費者の関心を惹きつけるとともに、独自性や鮮度を感じさせる“特別な成分”を前面に打ち出した商品が新たな潮流を形成しており、今後もこうした話題性と差別化を両立したアイテムの人気が継続すると見込まれる。さらに、日中でも美白やシワ改善などのスキンケアができる高機能UVケアアイテムの需要が引き続き高まるほか、韓国コスメブームに伴い、若年層の美白スキンケア需要の拡大や『グルタチオン』の注目度の向上も予想される。
◆当資料では、今日の化粧品のなかでも特に関心の高まる美白化粧品（スキンケア）に焦点を当て、その市場動向をブランド別、種類別、成分別、価格帯別などさまざまな角度から徹底分析。美白スキンケアの今後の市場性と方向性についてレポートしている。
【調査対象ブランド】
・HAKU（株式会社資生堂）
・アクアレーベル（株式会社資生堂）
・エリクシールホワイト（株式会社資生堂）
・SHISEIDO（株式会社資生堂）
・コスメデコルテ（株式会社コーセー）
・雪肌精（株式会社コーセー）
・ワンバイコーセー（株式会社コーセー）
・アルブラン（花王株式会社）
・アルビオン（株式会社アルビオン）