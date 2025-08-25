Æó¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCLIONE¡×½é¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÌ¾¶ÊÈäÏª¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¿ÆÀÌÁ´°÷¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ä¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¡×
PENICILLIN¡¢machine¡¢The Brow Beat¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ëHAKUEI¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼¡À¤Âå¤ÎÆó¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCLIONE(¥¯¥ê¥ª¥Í)¡×¡£ZÀ¤Âå¤Î¡Ö¹âÅç¹¾ÍüÆà¡×¤È¦ÁÀ¤Âå¤Î¡Ö¼·Å¾¤Ó¤ä¤ª¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢½Å¸ü¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤ÆËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë½é¤Î¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¤Î¥Æー¥Þ ～¥é¥à¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°～¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿º¸¡§¹âÅç¹¾ÍüÆà¡¿¼Ì¿¿±¦¡§¼·Å¾¤Ó¤ä¤ª
¤½¤ó¤Ê¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎCLIONE¤¬8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSEAdLINNNG～10¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ～¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë½Ð±é¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤ò¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÆ±³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢µ®¼ÒÇÞÂÎ¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê¾å¤²¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡¡¡ÖSEAdLINNNG～10¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ～¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡ÖCLIONE¡Ê¥¯¥ê¥ª¥Í¡Ë¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSEAdLINNNG～10¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ～¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥È¤Ë¼¡À¤ÂåÆó¿ÍÁÈ¡ÖCLIONE(¥¯¥ê¥ª¥Í)¡×¤¬½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¡Ö¥é¥à¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤Î¥«¥Ðー²Î¾§¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡CLIONE¤È¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¡Ö¹âÅç¹¾ÍüÆà¡×¤È¦ÁÀ¤Âå¤Î¡Ö¼·Å¾¤Ó¤ä¤ª¡Ê¤Ê¤Ê¤³¤í¤Ó¤ä¤ª¡Ë¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢½Å¸ü¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤ÆËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯Æó¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡8·î5Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëCLIONE¡£º£²ó¡¢8·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¾å¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢»ÍÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¼¤¯¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤ÎMV°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥Ü¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤°áÁõ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥é¥à¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¥Ïー¥È¤òºî¤Ã¤¿¥Ýー¥º¤äÏÓ¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤¹¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£°ìÊý¡¢Æó¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤Ï¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ýー¥º¤äÀµ·ýÆÍ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼Â»Ü¡£CLIONE¤È¤·¤Æ¤Î½éÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――½é¤á¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¼·Å¾¤Ó¤ä¤ª¡Ê°Ê¹ß¡¢¡Ö¤ä¤ª¡×¡Ë¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹²ñ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤Ê´¶¤¸¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤¬¤¹¤´¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ²¹¤«¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÅç¹¾ÍüÆà¡Ê°Ê¹ß¡¢¡Ö¹âÅç¡×¡Ë¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ5Ê¬Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Æþ¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤ª¤ªー¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
――¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤ª¡¡ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ï´¶³Ð¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥è¥ó¥Ü¥è¥ó¤ÈÄ·¤Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸üÄì·¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¹âÅç¡¡·¤¤Î¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤È¤¤Ë¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¡Ö¤Ø¤Î¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤Ï¤¤¤é¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ä¥¦¥±¡¢¤ä¤ä¥¹¥Ù¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――º£Æü½é¤á¤Æ¤ªÆó¿Í¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ª¡¡´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼«Í³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅç¡¡¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤ÎMV¤Ç¡¢CLIONE¤Î¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤ËCLIONE¡Ê¥¯¥ê¥ª¥Í¡Ë2¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥«¥Ðー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤Ç¹½À®¡£8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¸ø³«¤Î1¶ÊÌÜ¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¤Î¥Æー¥Þ ～¥é¥à¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°～¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¤Î¥Æー¥Þ ～¥é¥à¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°～¡§8/5¡Ê²Ð¡Ë¡¡ÇÛ¿®Ãæ
https://www.youtube.com/watch?v=e27PldhAROY
¢£¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡§8/22¡Ê¶â¡Ë¡¡ÇÛ¿®Ãæ
https://www.youtube.com/watch?v=g5KlOawW1os
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó
ÍÄ¤¤¤³¤í¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¿ÆÀÌÁ´°÷¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ä¥¢¥Ë¥½¥ó¡£
»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤äÊª¿´¤Ä¤¯Á°¤Î¶Ê¤À¤±¤É¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«³Ð¤¨¸«ÍÍ¸«¿¿»÷¤Ç²Î¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢
ZÀ¤Âå(¹âÅç¹¾ÍüÆà)¡¦¦ÁÀ¤Âå(¼·Å¾¤Ó¤ä¤ª)¤Î»ä¤¿¤Á¡Ö¥¯¥ê¥ª¥Í¡×¤¬¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢¹¹¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¤Ø²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë½é¥é¥¤¥Ö½Ð±é·èÄê¡ª
¢£¹âÅç¹¾ÍüÆà
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡°æ¸©
¿ÈÄ¹¡§168cm
¼ñÌ£¡§¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢Ì¡²è¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°
ÆÃµ»¡§»÷´é³¨¤ò¤¹¤°¤ËÉÁ¤±¤ë¤³¤È¡¢È¿Éü²£Ä·¤Ó¡¢·ã¿É¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í
8·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ·èÄê
¢£¼·Å¾¤Ó¤ä¤ª
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¿ÈÄ¹¡§158cm
¼ñÌ£¡§±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¡¢¥³¥¹¥×¥ì
ÆÃµ»¡§²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¿å±Ë
¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
