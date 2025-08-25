株主優待制度をリニューアル！最高利回り5.6％以上、5,000種類以上のラインナップから選べ、2万点のふるさと納税にも利用可能な「プレミアム優待倶楽部」を新設

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、株主の皆様への還元をさらに強化するため、最高利回り5.6％以上(※1) 、5,000種類以上の商品から選べ、さらに2万点のふるさと納税商品も選択可能な「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」を新設いたします。

これまで当社商品をお届けしてまいりましたが、より多くの株主様に当社の事業を応援していただくため、株主様ご自身のライフスタイルやお好みに合わせて「欲しいものを選ぶ楽しみ」を提供いたします。(※2)

■優待のラインナップが大幅に増加

新しい株主優待制度では、これまでの当社商品に加え、厳選されたくつろぎの空間で至福のひと時を過ごす旅行や暮らしを彩る上質で洗練されたこだわりのライフスタイル雑貨、全国から選りすぐられた旬のグルメ、日常をより快適にする話題の最新家電まで、多彩なジャンルの商品と交換できます。

また、「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」のポイントは、同じシステムを導入している他の企業の優待ポイントと合算できるのが大きな特長です。例えば、複数社で貯めたポイントをまとめれば、より高額な商品やサービスと交換することができます。

当社は、これからも株主様に喜んでいただけるサービスを提供し、より一層の企業価値向上に努めてまいります。

■新しい株主優待制度の詳細

(1)変更時期

毎年11月末日の当社株主名簿に記載または記録された4単元（400株）以上保有されている株主様を対象とし、2025年11月末日を基準日とする株主優待制度の株主様より変更いたします。

(2)変更後の株主優待制度の内容

2025年以降、毎年11月末日現在の株主名簿に記載または記録された4単元（400株）以上保有の株主様を対象に、下表の通り保有株式数に応じて株主優待ポイントを進呈いたします。

株主優待ポイントは、株主様限定の特設ウェブサイト「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」において、従前同様に当社商品に加え、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただくことができ、さらに2万点のふるさと納税も利用可能になります。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共有株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）にてご確認いただけます。

別の企業の優待ポイントを貯めている方は、それらをまとめて使うことで、より高額な商品やサービスと交換することも可能です。

【株主優待ポイント表】

【進呈条件】

2025年以降、毎年11月末日現在の株主名簿に、4単元（400株）以上保有する株主様として記載又は記録されること。

【繰越条件】

株主優待ポイントは、翌年5月末日および11月末日の株主名簿にて、同一株主番号で連続3回以上記載された場合にのみ繰越せます（1回のみ）。11月末日の権利確定日までに株主番号が変更された場合、ポイントは失効します。

【長期保有特典】

2025年以降、継続保有期間年数が6か月以上 の株主様は上記【株主優待ポイント表】の「6か月以上状継続保有」で定めるポイントを進呈いたします。

※継続保有期間年数が6か月以上とは、毎年5月末日および11月末日の株主名簿にて、同一株主番号で連続して2回以上記載または記録され 、かつ4単元（400株）以上継続保有されている場合を指します。

■お申込み手続きの方法

対象となる株主様には、当優待制度により交換できる商品や株主様限定特設ウェブサイトへの登録方法などを記載した「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部のご案内」を2026年1月中旬（予定）にお送りいたします。お送りするご案内の記載に従い、特設ウェブサイトにてご登録いただくことにより、ポイント数に応じた優待を受けることができます。なお、インターネットにて登録ができない株主様につきましては、別途お電話にてお申込みいただくことが可能ですが、優待内容（ご選択いただける商品）に限りがありますのでご了承ください。

■その他

株主専用WEBサイト「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」は、こちらのURL

(https://jfrontier.premium-yutaiclub.jp/)をご参照ください。

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示の上、お知らせいたします。

■「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」に関するお問合せ

プレミアム優待倶楽部 ヘルプデスク

TEL：0120-980-965 受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：564百万円（2025年5月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/

※1.直近1カ月の終値平均にて算出

※2.プレミアム優待倶楽部による、ふるさと納税の利用は8/29（金）10時から可能となります。