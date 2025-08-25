音声配信アプリ「Spoon」ユーザーのリアルボイスが広告に！8月25日より首都圏の電車中吊りに展開

新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。