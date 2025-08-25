諸富　徹 氏

千葉商科大学（所在地：市川市国府台　学長：宮崎緑）人間社会学部（学部長：齊藤紀子）は、「問いとしてのウェルビーイング～人・社会・自然の観点から考える～」をテーマにしたシンポジウムを開催します。

 

近年注目される「ウェルビーイング」は一般的に訳される「健康」や「幸福」という言葉では捉えきれない、より包括的な概念とされています。そのため、文化や価値観、時代背景など社会的、歴史的文脈を考慮して絶えず問い続けていくことが必要です。

 

本シンポジウムでは、制度や慣習が生む不平等や環境問題など、人・社会・自然の観点からウェルビーイングを阻む要因を捉え、サステナビリティ（持続可能性）やケイパビリティ（生き方の選択肢をもつ力）といった近接概念を交えながら、ウェルビーイングの概念を捉え直し、共に考える機会とします。皆さまの参加をぜひお待ちしています。

 

[このような方にお勧め] 学術関係者、ウェルビーイングやサステナビリティに関心のある実務家の方など

 

◆ 千葉商科大学　人間社会学部　ウェルビーイング研究シンポジウム

     問いとしてのウェルビーイング～人・社会・自然の観点から考える～

 

【開催日時】　9月19日（金）13：30～18：10 （入退場自由） 

 

【会　　場】　千葉商科大学市川キャンパス　本館7階 大会議場

 

【プログラム】

13：45～14：30　【基調報告】

「人・社会・自然のウェルビーイング ー構造的暴力を補助線として」

荒川　敏彦、伊藤　康、権　永詞（人間社会学部 教授）

 

14：30～15：30　【招待講演】

「持続可能な発展とウェルビーイング」

諸富　徹 氏（京都大学公共政策大学院 教授）

 


　　　　諸富　徹 氏

 

「サステナビリティと共鳴する価値観の再構築～ウェルビーイングを未来につなぐために～」

今津　秀紀 氏 （SustainWell Imazu代表／元TOPPAN株式会社SDGs事業推進室 室長） 

 


　　　 今津　秀紀 氏

 

15：45～16：45　【パネルディスカッション】

諸富　徹 氏、今津　秀紀 氏

伊藤　康、田中　信一郎（人間社会学部 教授）

ファシリテーター：齊藤　紀子（人間社会学部 教授）

 

17：10～18：10　【交流会】

 

 

※詳細は、千葉商科大学公式Webサイトをご覧ください。

https://www.cuc.ac.jp/event/2025/hss_wellbeing0919.html