千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）人間社会学部（学部長：齊藤紀子）は、「問いとしてのウェルビーイング～人・社会・自然の観点から考える～」をテーマにしたシンポジウムを開催します。

近年注目される「ウェルビーイング」は一般的に訳される「健康」や「幸福」という言葉では捉えきれない、より包括的な概念とされています。そのため、文化や価値観、時代背景など社会的、歴史的文脈を考慮して絶えず問い続けていくことが必要です。

本シンポジウムでは、制度や慣習が生む不平等や環境問題など、人・社会・自然の観点からウェルビーイングを阻む要因を捉え、サステナビリティ（持続可能性）やケイパビリティ（生き方の選択肢をもつ力）といった近接概念を交えながら、ウェルビーイングの概念を捉え直し、共に考える機会とします。皆さまの参加をぜひお待ちしています。

[このような方にお勧め] 学術関係者、ウェルビーイングやサステナビリティに関心のある実務家の方など

◆ 千葉商科大学 人間社会学部 ウェルビーイング研究シンポジウム

問いとしてのウェルビーイング～人・社会・自然の観点から考える～

【開催日時】 9月19日（金）13：30～18：10 （入退場自由）

【会 場】 千葉商科大学市川キャンパス 本館7階 大会議場

【プログラム】

13：45～14：30 【基調報告】

「人・社会・自然のウェルビーイング ー構造的暴力を補助線として」

荒川 敏彦、伊藤 康、権 永詞（人間社会学部 教授）

14：30～15：30 【招待講演】

「持続可能な発展とウェルビーイング」

諸富 徹 氏（京都大学公共政策大学院 教授）





諸富 徹 氏

「サステナビリティと共鳴する価値観の再構築～ウェルビーイングを未来につなぐために～」

今津 秀紀 氏 （SustainWell Imazu代表／元TOPPAN株式会社SDGs事業推進室 室長）





今津 秀紀 氏

15：45～16：45 【パネルディスカッション】

諸富 徹 氏、今津 秀紀 氏

伊藤 康、田中 信一郎（人間社会学部 教授）

ファシリテーター：齊藤 紀子（人間社会学部 教授）

17：10～18：10 【交流会】

※詳細は、千葉商科大学公式Webサイトをご覧ください。

https://www.cuc.ac.jp/event/2025/hss_wellbeing0919.html