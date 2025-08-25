住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎 本社：東京都千代田区）は「Good NeighborWood 森と人は、良き隣人になろう。」シリーズの第3弾となる新TVCM「Good NeighborWood 次の物語は、木からはじまる」を制作しました。8月25日（月）から関東、関西、名古屋、北海道、宮城、広島、福岡の7地区で放映します。





■「Good NeighborWood 森と人は、良き隣人になろう。」シリーズについて

「NeighborWood」は、ご近所や隣人という意味を持つ「Neighborhood／Neighbor」と森林を表す「Wood」を組み合わせた造語です。「森と人」がお互いを尊重し、力を貸し合って「良き隣人」になる。そして共に、持続的に生きていく。そんなメッセージを込めています。「森と人」を事業でつないできた住友林業が目指す、脱炭素に向けた経済と社会の新たなかたちを表現しています。

■シリーズ第3弾について

シリーズ第3弾のテーマは「木の可能性」です。TVCMを通じて、「木の可能性」を追求しながら最先端のチャレンジを続ける住友林業の「木のエキスパート企業」としての側面を伝えます。今作もストーリーを進めるのは森役の板垣李光人さんと人間役の小日向文世さん。ここから物語や未来が始まっていくことを感じさせる原初的な大地で、どのようなメッセージが展開されるのか是非ご覧ください。

＜TVCMについて＞

舞台は“木のない世界”。小日向文世さん演じる人間が不思議な“何か”と出会い、それが形を変え、炭素を閉じ込め、やがて木へと生長し、板垣李光人さん演じる森が現れる――この“出会い”を通して「木は無数の可能性を持ち、適切に育てれば再生可能な資源となる」という気づきを神秘的な世界観の中で自然に感じられる映像となっています。

放映地区： 関東地区（東京、埼玉、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城）

関西地区（大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀）

名古屋地区（愛知、岐阜、三重）

北海道地区、宮城地区、広島地区、福岡地区

放映期間： 8月25日（月）～9月23日（火・祝）

■企業広告特設サイト

「Good NeighborWood 森と人は、良き隣人になろう。」シリーズの全作品を Web サイトで公開中です。是非ご覧ください。

企業広告特設サイト： https://sfc.jp/corporate/ad/goodneighborwood

以上