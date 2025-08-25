カウンターポイントリサーチ、シリコンバレーでAI＋XR 360サミットを開催
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月25日】
カウンターポイントリサーチは、11月17日、カリフォルニア州シリコンバレーのサンタクララ・コンベンションセンターにてAI + XR 360サミットを開催します。この対面式イベントでは、人工知能（AI）、スマートグラス、拡張現実（AR）の分野における主要なアナリストや企業が一堂に会し、これらの破壊的技術が消費者市場とエンタープライズ市場にどのような新たな機会をもたらすかについて議論します。
AI技術はモバイルエコシステムのあらゆる側面に急速に浸透し、半導体業界に新たなイノベーションの波をもたらしています。AIが新たな成長機会を切り開くにつれ、テクノロジー業界の競争環境とビジネスモデルはかつてないほどの変革に直面するでしょう。同時に、XRデバイスとスマートグラスは、没入型体験と消費者との高度なインタラクションを実現する独自の位置付けを持つ、新たなクラスのモバイルデバイスとして台頭しています。業界リーダーはAIとXR技術の融合の可能性を認識しており、ディスプレイや光学系を含むバリューチェーン全体にわたるイノベーションの新たな時代を予感させています。
AI + XR 360 サミットでは、参加者の皆様に様々なトピックについて議論する機会を提供します。
・AIインフラ戦争（チップ、クラウド、最適化）
・GenAIの収益化とビジネスモデル
・世界における主権AIの現状
・AIエージェントの導入事例
・AIとXRの統合における課題と機会
・スマートグラスによるマルチモーダルAIの実現
・将来のARグラスに向けたディスプレイと光学系
AI + XR 360 サミットは、急速に進化するこの分野で優位性を維持したいと考える業界幹部、開発者、投資家の皆様に、特別なネットワーキングの機会と実用的な洞察を提供します。
カウンターポイントリサーチは、ブランド露出、講演機会、ビデオインタビューなど、様々な特典が付いたスポンサーシップパッケージを提供しています。スポンサーシップに関する詳細は、info@counterpointresearch.com までお問い合わせください。
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
