美貌の起業家・石川渚が全国展開する沖縄発祥ホワイトニングショップ、尾道に誕生！
全国で人気を集めるセルフホワイトニング専門店「ホワイトニングショップ」は、このたび広島県尾道市に初出店となる「ホワイトニングショップ尾道店」を2025年8月23日（土）にオープンいたしました。
店舗概要
● 店舗名：ホワイトニングショップ尾道店
● 住所：広島県尾道市天満町7－17 天満Sビル 3F
● 営業時間：10:00～19:00（最終受付18:00） 不定休
● 電話番号：080-2934-7463
● 席数：2席
● 駐車場：なし
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327938&id=bodyimage1】
【オープンキャンペーン】
尾道店のオープンを記念し、8月末まで新規様限定で「カウンセリング＋セルフホワイトニング2回照射（40分）」を無料ご招待いたします。
※詳しくは店舗までお問い合わせください。
尾道店オーナー 松本義忠氏 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327938&id=bodyimage2】
「全国で人気のセルフホワイトニング専門店「ホワイトニングショップ」が、ついに広島県尾道市に初上陸！2025年8月22日、尾道駅近くに「ホワイトニングショップ尾道店」をオープンいたします。最新LEDライトと安心・安全な専用ジェルを用いたセルフ方式で、わずか40分のケアを低価格でご提供しております。自然な白さを引き出し、美容やビジネスでも好印象の笑顔をサポートします。オープン記念キャンペーンも予定しておりますので、尾道近辺にお住いの方はぜひこの機会に白い歯で素敵な笑顔を手に入れましょう。」
全国190店舗展開の「ホワイトニングショップ」とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327938&id=bodyimage3】
「ホワイトニングショップ」は“すべての人に最高の笑顔を”を理念に掲げ、全国190店舗を展開するセルフホワイトニング専門店です。
業界トップクラスの実績を誇り、最新技術を取り入れたホワイトニングサービスをリーズナブルな価格で提供。
安全性と効果の両立にこだわり、幅広い年代のお客様にご支持いただいております。
ホワイトニングショップ創業者 石川渚について
「ホワイトニングショップ」創業者であり代表の石川 渚は、わずか数年で全国190店舗以上へと拡大させた若手女性起業家です。
その類まれな経営手腕に加え、モデルとしても活動しており、美しさと知性を兼ね備えた存在として注目を集めています。
“最高の笑顔を多くの人へ”という想いを胸に、経営者として、そして女性の憧れのロールモデルとして、美貌と笑顔でブランドを体現しています。
■ホワイトニングショップホームページ:https://www.whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:https:www.instagram.com/nagisaishikawa64
今後の展望
「ホワイトニングショップ」は、今後も全国各地へ展開を進め、より多くのお客様に白い歯と自信に満ちた笑顔をお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327938&id=bodyimage5】
配信元企業：ホワイトニングショップ株式会社
