Antec、80PLUS BRONZE 認証取得 高効率電源ユニット「CSK650DC」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、80PLUS BRONZE 認証取得、ノンモジュラー方式の650W電源Antec CSK650DCを、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて2025年8月上旬以降より順次出荷いたします。
◆CSK650DC
CSK650DC は、80PLUS BRONZE 認証を取得した高効率電源ユニットです。直付けタイプのノンモジュラー方式を採用、奥行き140 mmと他の電源に比べコンパクト設計で、耐久性と長寿命を兼ね備えコストパフォーマンスに優れているので価格を抑えて組み込みたい方に最適な電源ユニットです。
◆CSK650DC製品特徴
・80PLUS BRONZE
80PLUS BRONZE 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。BRONZEは、電源の負荷率が20％のとき変換効率が 85％以上、負荷率が50％のとき変換効率が87％以上、負荷率が100％のとき変換効率が84％以上の効率を持つ電源のみ取得できます。
・全てのケーブルが本体に直付けされているノンモジュラー方式
全てのケーブルが本体に直付けされているノンモジュラーケーブルを採用しているので、後にパーツを増設する際などケーブルを素早く接続できます。※使用しないケーブルの取り外し、ケーブルの追加不可
・奥行140 mmのコンパクト設計を採用
奥行140 mmのコンパクト設計を採用しているので、Micro-ATXケースなど限られたスペースにも組み込むことが可能です。
・アクティブPFC＆ユニバーサル入力に対応
力率改善回路アクティブPFCは、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサルAC入力（100-240 VAC）機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。
・Antec Quality 5年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は5年間です。
【発売詳細】
◆型番
CSK650DC
◆発売日
2025年8月上旬以降順次出荷
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/csk650dc/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/Antec-CSK-DC-ATX650.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
