Antec、曲面ガラス搭載 裏配線マザー対応ケース「C5 Curve ARGB」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、フロントとサイドに曲面強化ガラスパネルを搭載したピラーレスのミドルタワーPCケースAntec C5 Curve ARGBを、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて2025年8月上旬以降より順次出荷いたします。
◆C5 Curve ARGB
C5 Curve ARGBは、フロントとサイドに曲面強化ガラスパネルを搭載したピラーレスのミドルタワーPCケースです。マザーボード背面コネクタにも対応しており、最大10基の120 mmファンを搭載することができます。ドレスアップと冷却性を両立し美観に優れています。最大で360 mmのラジエータ搭載にも対応し、最大410 mmを確保した拡張カードスペースと、高さ160 mmまでのCPUクーラーに対応でき、ストレージベイは2.5インチベイを2台、3.5インチベイを1台備えています。付属のファンコントローラーを使用することで、最大8基のファン回転数、ARGBをまとめて制御することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326767&id=bodyimage1】
◆C5 Curve ARGB製品特徴
・最大360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
ケーストップとボトムに最大360 mmまでのラジエータ搭載に対応し、多数のコンポーネントを効果的に冷却とドレスアップができます。
・マザーボード背面コネクタに対応
マザーボード背面コネクタに対応しており、ケースの裏側から電源供給が出来るのでケースの表側はGPU補助電源ケーブル以外は配線が無く、最適なエアフローとスッキリした見た目を両立することが可能です。
・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター
ケースのトップ、ボトムには簡単に脱着できるマグネット式のダストフィルターを備えており、ケース内部にホコリが入りにくく簡単にメンテナンス、清掃ができるようになっています。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源ボタン、LEDコントロールボタン、USB 3.0×2、Type-C 3.2 Gen2×1 、オーディオ in/outを備えています。※LEDコントロールボタンを使用しない場合はマザーボードリセットに接続でリセットスイッチへ切り替えが可能です。
【発売詳細】
◆型番
C5 Curve ARGB
C5 Curve ARGB White
◆発売日
2025年8月上旬以降順次出荷
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-c5-curve-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/C5-Curve.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
