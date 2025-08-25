ËèÆü¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤¦ËüÇ¯É® ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBISO¡×ÃÂÀ¸¡£
BISO¡¦4ËÜÊÂ
¥×¥é¥Á¥ÊËüÇ¯É®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¡¼ÒÄ¹¡§ÃæÅÄ½ÓÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤¦ËüÇ¯É®¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBISO¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖBISO¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÈþ¡×¡¢¡Ö ÁÕ¡×¤ò¥íー¥Þ»úÉ½µ¤·¤¿¤â¤Î¤ÇÊ¸»ú¤òÈþ¤·¤¯ÁÕ¤Ç¤Æ¡¢ ¼«Ê¬¤òÈþ¤·¤¯É½¸½¤·¡¢ »ý¤Ä¿Í¤Î¿´¤¬²º¤ä¤«¤ËÀ°¤¦¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ ¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿¤¤¼«Ê¬»þ´Ö¤Ë¡¢ µ¤»ý¤Á¤è¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ¯É®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÏÅö¼Ò¤Î°ìÈÌÅª¥â¥Ç¥ë¡Ê¡ô3776 ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·ÚÎÌ¤Ç¡¢ ºÇÂç·Â¤â¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¥¹¥ê¥àÀß·×¤Ë¤è¤ê·Ú²÷¤ÊÉ®µ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿ÊÐ¸÷¥Ñー¥ë¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¡¢ ¸«¤ë³ÑÅÙ¤ä¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¿§¤ÎÉ½¾ð¤ò¼ê¸µ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿£±ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
BISO ËüÇ¯É®¡¡
¡üÉÊÈÖ PTL-15000
¡ü¼´¿§ #1 ¥Í¥Ó¥å¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦#11 ¥Õ¥ì¥¤¥à¥ì¥Ã¥É¡Ö10·îÃæ½ÜÈ¯Çä¡×
#28 ¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñー¥×¥ë¡¦#41 ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¡Ö³Æ¿§¸ÂÄê1,500ËÜ 8·î30ÆüÈ¯Çä¡×
¡ü²Á³Ê 16,500 ±ß¡Ê ÀÇ¹þ¡Ë
¡üÀ½ÉÊ»ÅÍÍ Æ¹¡¢ ¾ä¡¢ ¥«¥Ðー¡§¼ù»é
Å·´§¡¢ ÈøÀò¡¢ ¥«¥Ðー¥ê¥ó¥°¡¢ ¥«¥ÐーÊÝ¸î¥ê¥ó¥°¡¢ ¥¯¥ê¥Ã¥×¡§¶âÂ°
¡ü¥Ú¥óÀè ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡ÊF ºÙ»ú¡¦M Ãæ»ú¡Ë
¡ü¥µ¥¤¥º Á´Ä¹138mm¡¡ºÇÂç·Â12.7mm¡¡É¸½à½ÅÎÌ18.4g
¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÄ§