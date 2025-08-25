太子食品工業株式会社（本社所在地：青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中68、代表取締役社長：工藤茂雄）は、「豆腐逸品 麻辣湯220ｇ」を2025年9月1日より新発売いたします。

豆腐は、素材型が縮小し、惣菜タイプの商品が増えてきています。豆腐の健康的なイメージは根強く、さらに手軽に食べたいという要望が年々強くなっている背景が考えられます。そのような中、今回は調理時間を短縮し、若者をはじめ幅広い世代に人気が広がっている「話題の味」を、ご家庭で簡単にご提供できる商品を開発しました。

今回商品化した「豆腐逸品 麻辣湯220ｇ」は、「なめらかな食感の豆腐」と「専用のたれ」がセットになっています。麻辣湯のスープは、花椒と唐辛子の痺れる辛さと5種のスパイスの香りが特長です。マーラータンは中国四川省が発祥のスープ料理です。

テレビや雑誌でも人気の味、若者だけでなく幅広い年代から支持が広がる味を是非ご家庭で。

商品特長

1）なめらかな食感のお豆腐に合わせた専用のスープが付いています。花椒・唐辛子・クローブ・シナモン・八角の5種のスパイスと魚介の旨みのあるシビ辛な味です。名峰蔵王山の伏流水を使用した豆腐の食感に合わせた商品です。

2）特製のスープを希釈してレンジで2分加熱するだけで、この1袋で「豆腐の逸品」として楽しめます。

3）水菜やカニ風味かまぼこを入れ、様々なメニューへもアレンジして活用できます。

豆腐逸品シリーズ２品 各販売売価198円(税込み）、年間販売数５０万個を見込んでおります。











豆腐逸品麻辣湯

