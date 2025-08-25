こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【9月オンラインセミナー】強固な認証基盤や、新製品「Z-FILTER」によるゼロトラストセキュリティ、認証情報を狙うサイバー攻撃のトレンドに関するセミナーを開催
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証券コード2326）は、強固な認証基盤や、新製品「Z-FILTER」によるゼロトラストセキュリティ、認証情報を狙うサイバー攻撃のトレンドに関する、計6タイトルのセミナーを開催します。
9月の注目セミナー【その操作、本当に大丈夫？デモで深掘る！認証・認可情報を狙うサイバー攻撃の実態とは】では、SBテクノロジー株式会社のセキュリティリサーチャーである辻伸弘氏をお招きし、攻撃の最新動向から対策の実践までご紹介します。リサーチャーならではの視点でテーマを深堀しますので、ぜひご参加ください。
9月10日（水） MFA疲労・フィッシング・ランサムウェアにどう備える？
～証明書のサイレントインストールで実現する利便性の向上とは～
近年、MFA疲労攻撃やフィッシング（AITM）、ランサムウェアなど、ユーザーの不注意や多要素認証の煩雑さを突いたサイバー攻撃が増加しています。こうした脅威に対応するためには、ユーザーの負担を抑えつつ、高いセキュリティを実現する認証の仕組みが求められます。
本セミナーでは、デジタルアーツの「StartIn」とサイバートラスト社の証明書認証を組み合わせることで、MFA疲労やフィッシングなどの攻撃に強い認証基盤の構築方法をご紹介します。
さらに、証明書を自動で配布・適用する「サイレントインストール」の活用により、導入や運用の手間を最小限に抑える方法についても詳しく解説します。セキュリティの強化と、運用負荷の軽減を同時に実現したい方は、ぜひご参加ください。
＜こんな人におすすめ＞
・最新のサイバー攻撃動向や対策について情報収集している方
・証明書認証の導入・運用や管理の効率化に関心がある方
・IDaaS製品「StartIn」の機能や活用方法を詳しく知りたい方
9月11日（木）添付ファイルに漏れてはいけない機密情報、残っていませんか？
自動検知で防ぐ誤送信対策とは
件名や本文は毎回チェックしていても、取引先に渡すExcelファイルの別シートに顧客情報が残っていることがあります。このような「気づかぬ情報漏えい」は、誰にでも起こり得るリスクです。
本セミナーでは、添付ファイルに含まれる機密情報を自動検知し、誤送信を未然に防ぐファイル転送・DLPソリューション「m-FILTER f-FILTER連携」をご紹介します。
実際の運用イメージを掴んでいただけるデモもご用意しており、「送信前の不安をゼロにしたい」と考えるファイル送信業務に関わる皆様に必見の内容です。「そんなつもりじゃなかった」を繰り返さないために、今こそ“仕組みで守る誤送信対策”を始めてみませんか？
＜こんな人におすすめ＞
・メールで顧客情報や機密資料などの重要情報を日常的に送付している方
・添付ファイルの中身まで、都度確認するのが負担だと感じている方
・ファイル送信のセキュリティを“人に頼らず”仕組み化したい方
9月17日（水）【2030年、自治体セキュリティはどう変わる？】
～ゼロトラスト×サイバーレジリエンスで実現する次世代の情報セキュリティ戦略～
地方自治体では、長年にわたり「三層分離モデル」に基づくセキュリティ対策が実施されてきました。しかしその一方で、業務効率や利便性の低下が課題となっています。このような背景を受け、デジタル庁は2030年を見据え、このモデルの見直しを進めており、「ゼロトラストアーキテクチャ」への転換を推進しています。
