南アフリカ：CheryのTIGGO9、2車種が正面衝突で完璧な安全性能を証明

ヨハネスブルグ（南アフリカ）、2025年8月22日 /PRNewswire/ -- 8月20日、Chery社が誇る「TIGGO9」の旗艦SUV2台を用いた試験が南アフリカで行われました。条件は、長い直線舗装道路上で時速50km、50%のオフセット正面衝突。まるで匠の手で打ち合わされた2つの無傷のダイヤモンドのように、まるで最も硬い結晶だけが相手の内なる強さを露わにするように、最も先進的な安全構造のみが車両の真の強度を証明したのです。衝突後、2台のTIGGO9の車室は全く損傷を受けておらず、ピラーA、B、Cにも変形はありませんでした。また、衝突時に運転席、助手席、膝用を含むすべてのエアバッグが瞬時に展開していました。シートベルトのプリテンショナーは迅速に作動しており、すべてのドアは正常に開閉でき、ハザードライトが自動的に点灯し、燃料漏れは発生しませんでした。



Both TIGGO9 models maintain structural integrity after collision



TIGGO9の車体：ピラーAやBといった重要な部分に1500MPaの熱間成形鋼21%含む高強度鋼が85%使用。車体の前部構造：横幅の85%を網羅するアルミ製デュアルクラッシュビームと、衝撃エネルギーを効果的に吸収・分散するクラッシュボックス6個を採用。また、展開後6秒間で50%以上の圧力維持を行う2060mmのサイドカーテンエアバッグや、前部座席間のセンターエアバッグなど、10個のエアバッグが装備されており、二次衝突のリスクを軽減します。

今回の試験は、Chery社の6次元安全評価システムにおける極めて重要な通過点であり、インドネシアやメキシコといった極限環境での検証結果を基盤としています。同社は、中国の自動車メーカーとして初めて500万台の輸出実績を有しており、先月再びFortune Global 500にリストアップされました。この「2つの500」の達成は同社のグローバル品質への揺るぎないコミットメントの現れであり、車両がどこで走行していても、基本的な安全構造が持つダイヤモンドのような強靭さと耐久性はゆるぎません。この姿勢には、「最上級の保護をあまねく広める（Let everyone enjoy five-star protection）」というビジョンの具現化だけでなく、ブランドの中心哲学「家族のために安全を（Safety, for Family）」が反映されています。

同日夜、TIGGO9は正式に南アフリカ市場デビューを飾りました。翌日、Chery社はUNICEFと提携し、「アフリカにおける教育のチャンピオン（Champion for Education in Africa）」フォーラムを立ち上げ、アフリカの子どもたちが直面する教育課題に対する取り組みとして協働活動を開始しました。この取り組みの一環として、Hope Primary Schoolsの建設支援計画が発表されました。これは、同社の「アフリカのために、アフリカと共に（In Africa, For Africa）」という理念を強化するものであり、製品技術における安全への取り組みを社会的責任の領域へと昇華させています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com