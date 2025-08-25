泰山、7か月連続で国内検索人気ランキング1位を維持

泰安（中国）、2025年8月22日 /PRNewswire/ -- これはHong Kong Business Daily山東支局からの報告です。2025年8月13日、中国文化観光業界で著名な研究機関であるMaidian Research Instituteは、2025年7月に「5A級観光地ブランド・トップ100リスト（Top 100 List of 5A Scenic Spot Brands）」を発表しました。泰山観光地は、2025年7月の「5A級観光地検索指数トップ10（Top 10 5A Scenic Spot Search Index）」で首位にランクインし、中国で7か月連続で1位を維持しています。

Maidianブランド指数MBI（観光地ブランド指数）は、検索指数、コメント指数、運営指数、メディア指数の4つの次元から、インターネットおよびモバイル・インターネットでのブランドのコミュニケーション力を分析しています。分析によると、7月、泰山観光地の5A級観光地における検索指数、コメント指数、メディア指数、運営指数は、前月比で増加傾向を示しました。

泰山は、世界初の文化と自然の遺産であり、世界地質公園でもあります。中国人にとっては、単なる自然の山ではなく、「文化の山」であり、「精神の山」でもあります。この山は、中国の歴史と文化の象徴であり、中国民族の精神の象徴として知られています。

近年、泰山風景区は、韓国、日本、シンガポール、香港、マカオ、台湾、その他の東南アジア諸国や地域を突破口として、海外市場を深く探求・拡大し、ターゲットを絞ったマーケティングとプロモーションを展開しています。同時に、現地の旅行代理店とのコミュニケーションと協力を強化し、ハイエンド顧客市場の拡大を継続し、顧客ソースの構造を最適化しています。

今後、泰山風景区は、泰山ならではの資源の強みとブランドの優位性を最大限に活用し、国際水準で一流の観光リゾートおよび文化・観光・健康の複合拠点という地位を確立することを目指します。そのために、強力なコア競争力、大きな国際的影響力、高い観光客満足度、地域の幸福感、美しく快適な生態系という特性を進化させ、観光サービスの質を継続的に向上させていきます。これにより、泰山観光の活況を一層高め、観光客数の増加を促進していきます。

