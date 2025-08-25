CGTN AMERICAおよびCCTV UN：AIによるストーリーテリングの未来を探る

ワシントン, 2025年8月23日 /PRNewswire/ -- CGTN AmericaとCCTV UNが「AIによるストーリーテリングの未来を探る（Explore the Future of Storytelling with AI）」を発表しました。

人工知能は、ソーシャル・メディア・プラットフォームから映画まで、私たちの生活のあらゆる側面を変えています。この革命が最も顕著に表れているのは映画業界です。映画業界では、監督、プロデューサー、脚本家、アニメーター、視覚効果アーティストが、創造性の限界を広げるためにAIを活用する新しい方法を模索しています。

2025年8月22日金曜日、カリフォルニア州バーバンクのワーナー・ブラザース・スタジオのスティーブン・J・ロス劇場で、China Media GroupとNew York Film Academyが主催するイベント「人類の明るい未来」グローバルAIビジュアル作品募集開始式が開催されます。このプログラムでは、プロデューサー、ディレクター、教育者、学生が集まり、映画とビジュアル・ストーリーテリングの未来を形作る上でAIが果たす役割を検討します。

このイベントでは、外交官、映画製作者、AI専門家からの特別メッセージが紹介されます。このプログラムの一環として、AIを活用した大胆で限界を押し広げる作品を制作する若手アーティストの作品を世界中から募集します。このキャンペーンは次のことを問いかけています。「私たちはどんな世界を築きたいのか、そしてAIを活用したアートは、その世界の実現にどう役立つのか？」

この取り組みは、第二次世界大戦終結から80年を迎えるにあたり、特別な意義を持ちます。この時期は、悲惨な戦争から得られた教訓を振り返り、戦った英雄たちを偲び、平和を訴えながら彼らの記憶を称える時期です。

アーティストは、2025年9月1日までにAI生成のビデオ、音楽、または絵画を提出するよう求められます。映画製作者とメディア革新者からなる国際的な審査員によって選ばれた受賞作品は、9月23日にニューヨーク市リンカーン・センターで開催される「United as One World - Voices of Peace」コンサートで展示されます。

詳しい情報と応募方法については、aiwowow.comをご覧ください

（本資料はCCTVの委託によりMediaLinks TV, LLCが配信しています。追加情報は、ワシントンD.C.の司法省で入手可能）

