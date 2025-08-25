Esports World Cup Foundation、Esports Nations Cupの開催を発表





史上初となる世界規模で開催、継続的なナショナルチームによるeスポーツ競技大会

Electronic Arts、Krafton、Tencent、Ubisoftが2026年11月開催イベントへの参画を発表

リヤド（サウジアラビア）, 2025年8月25日 /PRNewswire/ -- Esports World Cup Foundation（EWCF）は本日、Esports Nations Cup（ENC）の開催を発表しました。この記念すべき大会では、世界最高峰のeスポーツ選手たちがクラブチームでの栄誉を競うだけでなく、自国を代表する誇りをかけて戦います。ENCは、ナショナルプライドを継続的な形式で世界のeスポーツ舞台に導入するものであり、この規模で開催される史上初の大会です。

「国対国の競技はスポーツの究極の表現です。」と、Esports World Cup FoundationのCEOであるRalf Reichert氏は述べました。「ENCはeスポーツにおいてそれを現実のものとし、すべてのファンに掲げる旗を与え、すべての選手に自国を代表する誇りをもたらします。これはヒーローを生み出し、次世代にインスピレーションを与え、パートナーやステークホルダーと共にナショナルエコシステムを構築する舞台であり、世界的なeスポーツの成長を加速させるものです。」

初開催となる同大会は、Electronic Arts、Krafton、Tencent、Ubisoftといった出版社およびビデオゲーム企業と共同で開発されます。これらのパートナーは、各ゲームの価値観と公平性を反映したナショナルチームによる世界規模の競技大会を構築するうえで不可欠な規模と知見をもたらします。各社は、自社ゲームのナショナルランキングシステム、予選の仕組み、大会フォーマットの設計に携わり、ENCがファンに響き渡り、最高水準の競技性を満たすよう尽力します。

ENCには、北米、南米、欧州、MENA、アフリカ、アジア、そして東南アジア＆オセアニアといった主要地域のナショナルチームが参加し、チーム戦およびソロプレイヤー戦の両形式で競技が行われます。多層的な予選モデルが競争性と包摂性の両立を図ります。グローバルランキング、地域予選、そして連帯枠を含むワイルドカードエントリーを組み合わせることで、各ゲームにおいて幅広く代表性のある競技舞台を実現します。全選手には賞金が保証され、すべてのゲームにおいて同等の順位報酬が与えられることで、公平性が確保されます。Esports World Cup Foundationは、各地域の関係者と協力し、チームの編成や代表方法のあり方を形作っていきます。

ENCは2年ごとに開催され、選手、コーチ、そしてeスポーツ団体にとって信頼できる枠組みを提供するとともに、出版社、クラブ、パートナーが長期的なナショナルチームプログラムに投資するための確信をもたらします。

EWCFの最新の取り組みであるENCは、世界最大規模のマルチタイトルeスポーツイベントであるEsports World Cupの勢いを基盤とし、その使命を新たな次元の国際競技へと拡張します。EWCが世界最高峰のクラブを結集させる一方で、ENCはナショナルアイデンティティと地域代表性によって支えられる新たなフロンティアを切り開きます。

ENCは2026年11月にサウジアラビアのリヤドで初開催され、その後は開催地を巡回する方式へ移行し、世界中のファンや文化にナショナルeスポーツチームを届けていきます。

ENCの発表は、リヤドで開催されたNew Global Sport Conferenceにおいて行われました。同会議には1,500名の業界リーダーが集まり、ゲーム、eスポーツ、スポーツの融合について議論しました。

Esports Nations Cupに関する詳細情報は、今後数週間以内に発表される予定です。最新情報を入手するには、esportsnationscup.com をご参照いただき、X、Instagram、TikTok、YouTubeでENCをフォローしてください。また、LinkedInでEsports World Cup Foundationをフォローしてください。

Esports World Cup Foundationについて

Esports World Cup Foundation（EWCF）は、サウジアラビアのリヤドを拠点とする非営利団体であり、世界のeスポーツ産業の発展とプロフェッショナル化に取り組んでいます。EWCFは、毎年開催されるEsports World Cup（EWC）および2年ごとに開催されるEsports Nations Cup（ENC）を通じて、世界トップの選手や有力クラブ、そして数百万のファンを結集し、競技ゲームにおける最大の舞台を提供しています。大会の開催にとどまらず、同財団は年間を通じてeスポーツエコシステムの拡大に取り組み、才能の育成を支援し、世界中の選手、チーム、パートナーに持続的な機会を創出しています。

Esports Nations Cupについて

Esports Nations Cup（ENC）は、Esports World Cup Foundation（EWCF）によって創設された2年ごとに開催される世界規模のeスポーツ競技大会であり、ナショナルプライドを世界の舞台に示すものです。2026年にサウジアラビアのリヤドで開幕するENCでは、世界最高峰の選手たちがクラブではなく自国を代表して、有力なeスポーツタイトルの数々で競い合います。出版社、クラブ、eスポーツ団体との協力によって構築されたENCは、eスポーツにおけるナショナルチームのための初の継続的かつ大規模なプラットフォームを確立します。競技の枠を超え、ENCはファン層を育み、ヒーローを生み出し、各国や選手、パートナーがグローバルなeスポーツエコシステムの中で成長できる持続可能な道筋を提供することを目指しています。esportsnationscup.com



The Esports World Cup Foundation has announced the Esports Nations Cup (ENC), a landmark tournament where the best esports players in the world will compete for their nation. The event will debut in Riyadh, Saudi Arabia, in November 2026 and rotate host cities every other year.



