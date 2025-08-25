¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÊè»²¤êÀîÌø¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«.Á´Í¥ÀÐ¤¬¡¢Âè3²ó¤Î¡Öº£É÷¤ªÊè»²¤êÀîÌø¡×Êç½¸¤ò³«»Ï
¤ªÊè»²¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢º£É÷¤ÎÎ®¹Ô¸ì¡¢»þ»öÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÊè»²¤êÀîÌø¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¬¥¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ç±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©Á´¹ñÌó200¼Ò¤ÎÀÐºàÅ¹¤ÇÁÈ¿¥¤µ¤ì¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñÍ¥ÎÉÀÐºàÅ¹¤Î²ñ¡×¡Ê»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢²ñÄ¹¡§µÈÅÄ ³Ù¡¢Î¬¾Î¡§Á´Í¥ÀÐ¡Ë¤¬Âè3²óÌÜ¤Î¡Öº£É÷¤ªÊè»²¤êÀîÌø¡×Êç½¸´ë²è¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£9·î1ÆüÊç½¸³«»Ï¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï10·î31Æü¤Ç¤¹¡£
º£É÷¤ÎÀ¤Áê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿»þ»öÍÑ¸ì¤äÎ®¹Ô¸ì¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¡¢É÷»É¡¢¥¨¥¹¥×¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿¡Öº£É÷¤ªÊè»²¤êÀîÌø¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Þ¼·¸ÞÄ´¡Ê»úÍ¾¤ê²Ä¡Ë¤ÎÀîÌø¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¿³ºº¤Î¾å¡¢Æþ¾Þ¼Ô10Ì¾¤Ë¾Þ¶â2Ëü±ß¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÊè»²¤ê¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ä¤´ÀèÁÄÍÍ¤ÎÎî¤òã«¤ê¡¢¶¡ÍÜ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¤ªËß¤ä¤ªÈà´ß¡¢¤ªÀµ·î¡¢Ì¿Æü¤Ê¤É¡¢¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ö»þ´ü¤Ë¡¢¤ªÊè¤òÀ¶ÁÝ¤·¡¢¤ª²Ö¤äÀþ¹á¡¢¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¤ª¶¡¤¨¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¶ç¤ÎÃæ¤Ëº£¤ÎÀ¤Áê¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè3²ó¡¡Á´Í¥ÀÐº£É÷¤ªÊè»²¤êÀîÌø¡¡Êç½¸Í×¹à¡ä
¢£¼Â»Ü¥Æー¥Þ Âè3²ó¡¡Á´Í¥ÀÐº£É÷¤ªÊè»²¤êÀîÌø
¢£Êç½¸ÆâÍÆ ¡¡¤ªÊè»²¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸Þ¼·¸ÞÄ´¡Ê»úÍ¾¤ê²Ä¡Ë¤ÎÀîÌø
¢£±þÊç»ñ³Ê¡¡¡¡ÉÔÌä¡¢Ì¤È¯É½ºîÉÊ¤Ë¸Â¤ë
¢£±þÊçÊýË¡¡¡¡¡¥Ï¥¬¥¡¢¥áー¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºîÉÊ¤È½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢Ç¯ÎðÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥Ú¥ó¥Íー¥à¤òÌÀµ¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±þÊç¡£±þÊçÅÀ¿ô¤ËÀ©¸Â¤Ê¤·¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥áー¥ë±þÊç¤Ïohaka@info-ginza.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï°Ê²¼URL¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://business.form-mailer.jp/fms/6ea09f3a303740
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ïhttps://www.info-ginza.com/zenyuseki/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.zenyuseki.or.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÕ½ñ±þÊçÀè¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê2-7-15¡¡¡Ê¢©141-0021¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´Í¥ÀÐ¡¡¤ªÊè»²¤êÀîÌø·¸
¢£Êç½¸ÄùÀÚ 2025Ç¯10·î31ÆüËø¡ÊÉ¬Ãå¡Ë
¡¡¡¡ ¢¨¥Õ¥©ー¥à¡¢¥áー¥ë±þÊç¤Ï10·î31Æü¸á¸å11»þ50Ê¬ÄùÀÚ
¢£¿³ºº¡¦É½¾´ ´ó¤»¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¿³ºº¤Î¾å¡¢¾å°Ì10ºîÉÊ¤òÆþ¾Þºî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æþ¾Þ¤Î10Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â2Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤ªÆ±°ìºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Àè¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿Êý¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ë²ÌÈ¯É½ 2025Ç¯11·î²¼½Ü¤³¤í¤òÍ½Äê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÄÌÃÎ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê²¼µURL¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆþÁªÈ¯É½¤Ç¥Ú¥ó¥Íー¥à´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤½¤Î»ÝµºÜ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡ https://www.info-ginza.com/zenyuseki/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.zenyuseki.or.jp/
¢£Ãøºî¸¢ Æþ¾ÞºîÉÊ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï±þÊç¼Ô¤ª¤è¤ÓÀ©ºî¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤À¤·¡¢±þÊçºîÉÊ¤ò¹ÊóÌÜÅª¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÆó¼¡»ÈÍÑ¸¢¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´Í¥ÀÐ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÆþ¾Þºî¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦É×ÉØÊÌÀ«¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ìå«¡¡°ì¤ÄÊè¡¡¡¡¡¦¸Î¶¿¤â¡¡²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡¡»²¤ëÊè
¡¦¤ª¶¡¤¨¤Î¡¡¿ô¤Ç´¶¤¸¤ë¡¡Êª²Á¹â¡¡¡¡¡¦Êè»²¤ê¡¡¥Í¥Ã¥¯¥¯ー¥éー¡¡´¬¤¤¤¿¤Þ¤Þ
¡¦¼ê¤ò¹ç¤ï¤¹¡¡Â¹¸«¤Æ»ß¤á¤¿¡¡Êè¤¸¤Þ¤¤¡¡¡¦¤â¤¦°ìÅÙ¡¡¼¸¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¡Êè»²¤ê
¢¨±þÊç¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¡ÖÂè3²ó¡¡Á´Í¥ÀÐº£É÷¤ªÊè»²¤êÀîÌø¡×¼õÉÕ¤È¡¢Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆþ¾ÞÄÌÃÎ¡¦¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤Ë¤Î¤ßÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£