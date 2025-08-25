王道のレモンサワーが20種類以上飲める！『新潟レモンサワーの陣2025』を9/20（土）～9/23（火祝）まで開催！
みんな大好き！王道のレモンサワーが20種類以上飲める！
この度、さっぱりプレーンなレモンサワーからストロングのレモンサワーまで20種類以上を集結させた『新潟レモンサワーの陣2025』を9月20日（土）～23日（火祝）まで新潟市万代シテイパークにて開催いたします。
レモンサワーをもっと楽しく味わえるスペシャルコンテンツをご用意！
『新潟レモンサワーの陣2025 』は、 20種類以上のレモンサワーをもっと楽しく味わえるスペシャルコンテンツをご用意！まずは、万代シテイとコラボした限定販売の「万代シテイコラボレモンサワー」、続いて、レモンサワーに最も合う肉料理を提供する「魂肉FOODブース」、景品は、全て黄色のみのファミリーで楽しめる「黄色い縁日ブース」、レモンサワー片手にエンターテイメントを楽しめる「大道芸＆マジックショー」、優勝者には賞金あり！の「レモン大食い大会」、ノリノリな音楽でレモンサワーがすすむ「レモンサワーDJブース」、オリジナルフォトスポットなどレモン・黄色に特化したここでしか体験できないスペシャルコンテンツでお客様をおもてなし致します。
『新潟レモンサワーの陣2025』
会場：万代シテイパーク（バスセンター2F）
住所：新潟県新潟市中央区万代1丁目6-1
日程：2025年9月20日（土）～9月23日（火祝）
時間：11:00-21:00
※9/22（月）は15:00～21:00
※9/23（火祝）は11:00～18:00
※入場無料
レモンサワー：現金制（1杯 500円） / チケット制（1杯 390円で楽しめるお得なチケット！当日券もあり）
※お得な前売り券を数量限定で発売中！3,900円/10杯（10枚綴り） チケットぴあ Pコード：995684
ご購入はこちら→ https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2530932&rlsCd=001&lotRlsCd=
他ドリンク・フード：現金制
公式サイト：https://ngt-lemon.com/
主催：新潟レモンサワーの陣実行委員会
お問合せ：株式会社ライブポート
TEL:025-278-7922 （平日9:00～18:00）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327944&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327944&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ライブポート
