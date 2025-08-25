新潟市西区でファミリー向けイベント！新川漁港で縁日、グルメ、花火などを楽しめる『新川漁港夏祭り2025』を9/6（土）に開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327943&id=bodyimage1】
ご家族で縁日、グルメ、ステージ、花火など1日思う存分楽しめるお祭り！
この度、県内の厳選されたグルメブース14店舗をはじめ、縁日やステージアーティストなどファミリー向けのコンテンツ盛り沢山の『新川漁港夏祭り2025』を9月6日（土）に開催いたします。
ご家族で最高の夏の思い出を作れるとびっきりの空間！
『新川漁港夏祭り2025』は、射的やヨーヨー釣りなどキッズ大喜びの縁日から大道芸やバルーンアートなどご家族で楽しめるステージアーティストが勢揃い！ラムネ早飲み大会など参加型催しもございますし、お腹が減ったら食べ飽きない14店舗ものグルメブースでお腹を満たし、夜には家族みんなで日本海ゆうひ花火を満喫！最高の夏の思い出作りをお届けいたします。
『新川漁港夏祭り2025』
会場：新川漁港
住所：新潟県新潟市西区五十嵐2の町9143-283
日程：2025年9月6日（土）
時間：11:00-21:00
※入場無料
【限定】
日本海ゆうひ花火を特等席で観覧できる有料観覧席も販売中！
販売価格：テーブル付イス席 1,200円（税込） / 指定席・定員1名
チケットぴあ Pコード：657841
主催：新川漁港夏祭り実行委員会
企画制作：株式会社ライブポート
お問合せ：株式会社ライブポート
TEL:025-278-7922 （平日9:00～18:00）
配信元企業：株式会社ライブポート
