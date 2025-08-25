【アニメ最新情報】ニューヨークで開催された「Anime NYC」にてアニメ『ニワトリ・ファイター』の第3弾キャストが解禁！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載し、2026年春にアニメ化が決定している世界的ベストセラー作品『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）。2025年8月22日（金）から8月24日（日）まで開催されたアメリカ東海岸最大のアニメコンベンション「Anime NYC」に、アニメ『ニワトリ・ファイター』原作者の桜谷シュウとシリーズ構成の瀬古浩司が登壇。キャスト情報第3弾の発表に加え、第1話のワールドプレミアが開催されました。
■キャスト情報
甲斐田裕子さん 九冴音役 ／ 笠間淳さん 裕二役 ／ 藤原夏海さん ヒカリ役
大塚明夫さん ケイザン役
遠野ひかるさん サラ役
■アニメ情報
■あらすじ
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた “鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。 街を破壊され、絶望に暮れる人々。 誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が！ 「テメーら、トサカにきたぜ！！」 人類の前に降り立った、小さな希望。それは一羽のニワトリだった！！！！
■スタッフ
● 原作：『ニワトリ・ファイター』
● 原作者：桜谷シュウ
● 監督：鈴木大介
● シリーズ構成：瀬古浩司
● プロデューサー：ジョセフ・チョウ
● アニメーション制作：サンジゲン
● 企画：SOLA ENTERTAINMENT
● 製作：VIZ Media, ヒーローズ
アニメ『ニワトリ・ファイター』公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式Ｘ：https://x.com/niwatorifighte1
アニメPV第一弾：https://youtu.be/SszaEjs037c
PV第2弾：https://youtu.be/Fj8bDAJzT7A
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
