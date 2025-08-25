Windowsで誤削除したフォルダを復元する方法｜3つの方法
パソコンから大切なフォルダを誤って削除してしまった経験はありませんか？
多くの場合、落ち着いて対処すれば削除したフォルダを復元できます。ここでは、いくつかの簡単な方法と、より高度な復元ツールについて解説します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」最新バージョンは8月22日（金）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG の新しいバージョンでは、ファイルとフォルダの復元に対応できます。
▼Tenorshare 4DDiGのダウンロードはこちらから！
https://x.gd/HdPAz
方法1：ごみ箱からフォルダを復元する
まず最初に確認すべき場所は、Windowsのごみ箱です。ファイルやフォルダを削除すると、通常はここに一時的に保管されます。
1．デスクトップの「ごみ箱」アイコンをダブルクリック
2．削除したフォルダを探す（検索ボックスでフォルダ名を入力すると便利）
3．対象のフォルダを右クリックし、「元に戻す」を選択
4．フォルダが元の場所に復元される
方法2：以前のバージョンからフォルダを復元する
Windowsには、「以前のバージョン」という機能があります。これは、ファイルやフォルダのバックアップを自動的に作成するもので、復元ポイントとも呼ばれます。この機能は、設定によっては有効になっていない場合もあります。
※ゴミ箱から削除したファイルを復元する方法：https://x.gd/9pjqj
1．フォルダが元々あった場所（例：ドキュメント、デスクトップなど）に移動します。
2．フォルダがあった場所の空いているスペースを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
3．「以前のバージョン」タブをクリックします。
4．利用可能な以前のバージョンの一覧が表示されるので、削除する前の日付のバージョンを選択し、「復元」ボタンをクリックします。
方法3：バックアップからフォルダを復元する
もしWindowsのバックアップ機能（ファイル履歴やバックアップと復元）を利用していた場合、そこから削除したフォルダを復元できる可能性があります。
1．タスクバーの検索ボックスに「ファイル履歴」と入力し、「ファイル履歴でファイルのバックアップ コピーを保存」を選択します。
2．「ファイル履歴」ウィンドウが開いたら、左側にある「個人用ファイルの復元」をクリックします。
3．表示された画面で、画面下部の左右にある矢印をクリックして、復元したいフォルダが存在した過去の日時までさかのぼります。
4．目的のフォルダが見つかったら、それをクリックして選択します。
5．最後に、画面下部の緑色の「復元」ボタンをクリックします。これで、フォルダは元の場所に復元されます。
方法4：専門のデータ復元ソフトウェアを使用する
バックアップをとっていた場合にはツールなどを使わずに「設定」から復元することができます。ただし、事前のバックアップがない場合は、データ復元ソフトTenorshare 4DDiGを使って削除されたフォルダを復元することができます。
データ復元ソフト4DDiGは、事前設定など必要なく、あらゆる理由で破損したり削除されたりしたデータを復元することが可能です。操作も簡単なので、誤って削除したフォルダを復元する方法として一番おすすめです。
