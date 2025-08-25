Vuelta × COLNAGO 応援キャンペーン ― 勝利数で当選枠アップ！
スペインを舞台にしたグランツール「ブエルタ・ア・エスパーニャ」がいよいよ開幕！コルナゴがサポートするUAEチームエミレーツXRGの果敢な走りと、勝利を狙う熱戦から目が離せません。株式会社アキボウが国内総代理店を務めるコルナゴでは、チームの活躍を応援してくださる皆さまへ感謝を込めて、SNSで応援コメントをお寄せいただいた方の中から抽選で、非売品の「ツール・ド・フランス優勝記念ポスター」をプレゼントいたします。さらに本キャンペーンでは、チームのステージ優勝回数に応じて、プレゼントの当選者数がどんどん増えていきます。勝利の瞬間を共に喜びながら、ぜひご参加ください！
＜キャンペーン概要＞
キャンペーン期間中にCOLNAGO公式インスタグラムアカウントへご応募いただいた方の中から、抽選で最大10名様に非売品の「ツール・ド・フランス優勝記念ポスター」をプレゼントいたします。当選者数は、UAEチームエミレーツXRGの選手がステージ優勝を飾るたびにアップします。みんなで選手を応援して賞品を手に入れよう！
＜応募期間＞
2025年8月23日（土）～9月14日（日）24:00
＜応募方法＞
1）instagramで COLNAGO公式アカウント（https://www.instagram.com/colnago_jpn/）をフォロー。
2）COLNAGO公式アカウントのキャンペーン投稿に選手への応援コメントを投稿。
＜プレゼント内容＞
ツール・ド・フランス2025 タデイ・ポガチャル 個人総合優勝記念ポスター（A1サイズ/非売品）
＜当選者数＞
0～1回の場合：３名様
2～4回の場合：5名様
5回以上の場合：10名様
キャンペーンについて詳しくはコルナゴ公式サイトもご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/792
配信元企業：株式会社アキボウ
