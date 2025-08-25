¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¡É¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎVtuber»öÌ³½ê¡Ú¥°¥ì¥¹¥³ー¥É¡Û¤¬ÃÂÀ¸¡£½éÇÛ¿®¤Ï8·î31Æü18»þ¤«¤é¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒ»³ ÅØ¡¡°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿VTuber»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ì¥¹¥³ー¥É¡ÊGrethcord¡Ë¡×¤è¤ê¡¢½é¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÌ´¸«¤é¤¤¡×¤¬8·î31Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·Vtuber»öÌ³½ê¡Ú¥°¥ì¥¹¥³ー¥É¡ÊGrethcord¡Ë¡Û¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327649&id=bodyimage1¡Û
2025Ç¯¡¢Vtuber¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ØGrethcord¡Ê¥°¥ì¥¹¥³ー¥É¡Ë¡Ù¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
Ì¾Á°¤Ï¡ÖGrowth¡ÊÀ®Ä¹¡Ë¡×¤È¡ÖRecord¡ÊµÏ¿¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òµÏ¿¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢²Î¤ä¥²ー¥àÇÛ¿®¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤äÁÏºî³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëVtuber¤¿¤Á¤¬½¸·ëÍ½Äê¡£
Èà¤é¤Ï´°À®·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì´¤Ø¸þ¤«¤¦¡ÈÅÓÃæ¡É¤Î»Ñ¤ò¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ´¸«¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤³¤½¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×――¤½¤ó¤Ê¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¡ØGrethcord¡Ù¤Ï´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤É½¸½¤ÈÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¸å¡¢¶È³¦Æâ³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¡½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È
Ì´¸«¤é¤¤/Yumemi Lai
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327649&id=bodyimage2¡Û
¡Ø¸«¤Æ¤Æ¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡Ù
Ì´¸«¤é¤¤――Àº±ÔÉôÂâ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÇ¤Ì³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¡£
ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÀïÍ§¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¤é¤¤¡¢µÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤è¡£
¤ªÁ°¤Ê¤é¤¤Ã¤È100Ëü¿Í¤ÎÍ§Ã£¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢ÀïÍ§¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤É¤¢¤Û¡×¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Ï¡¢º£¤â¤é¤¤¤Î¶»¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·³¤òÎ¥¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤Ø――¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÈà¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÍ§Ã£¤òºî¤ëÄ©Àï¤Ï¡¢
Vtuber»öÌ³½ê¡ØGrethcord¡Ù¤È¶¦¤Ë¡¢º£Æü¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
[½éÇÛ¿®Æü»þ] 2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë18:00～
[X¡ÊµìTwitter¡Ë] https://x.com/Yumemi_Lai
[Twitch]https://www.twitch.tv/yumemilai
¢¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¤¥³¥â¥ÁÀèÀ¸
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327649&id=bodyimage3¡Û
¡ÊC¡Ëicomochi
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÀ°Õ¡£
¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEN¡ÖFUWAMOCO¡×¤ä¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö É¹¼¼¥»¥Ê¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¢¼«¿È¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£
X¡§https://x.com/rswxx
Instagram¡§https://www.instagram.com/icomochi/
pixiv¡§https://www.pixiv.net/users/801146
HP¡§https://icomochi.com/
¥³¥á¥ó¥È
¤é¤¤¤¯¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡È¤³¤³¤¬Èà¤é¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤ÒÇÛ¿®¤È°ì½ï¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤é¤¤¤¯¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¤¥º
