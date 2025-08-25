こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学が8月31日に「入試対策講座inサツダイ」を開催 ― 共通テストを含めた近年の入試状況解説や基本トレーニングなどを実施
札幌大学（札幌市豊平区）は8月31日（日） 、入学者選抜に向けたイベント「入試対策講座inサツダイ」を開催する。当日は、株式会社ベネッセコーポレーション北海道支社長の渡辺健太氏を招請し、共通テストを含めた近年の入試状況や、同大の入試問題を活用した大学共通入学テスト対策についての解説を実施。また、年内入試で同大へ出願を検討している受験生および保護者向けに、インターネット出願の手順説明や同入試で実施される個人面接、口頭試問についての説明会も行われる。会場での参加のほか、オンデマンド配信も行われ、いずれも事前申し込み制。
「入試対策講座inサツダイ」は、同大志望者のみならず、国公立大学を中心とした大学入学共通テスト受験予定者も対象としている。
メインコンテンツとして、ベネッセコーポレーション北海道支社長の渡辺健太氏が、保護者世代との違いも交えた近年の入試状況と、同大の過去問題を活用した共通テスト対策について解説。後半では、札幌大学入学センターの職員が、同大の学校推薦型選抜や総合型選抜に出願予定の受験生を対象に、インターネット出願の流れや個人面接、口頭試問のポイントなどについて解説する。
そのほか、自由参加コンテンツとして試験会場見学ツアーや、入試・奨学金などに関する個別相談会も行われる。
なお、当日はカナモトホール前（地下鉄大通駅31番出口付近）から無料送迎バスが運行されるほか、自家用車や公共交通機関での来場も可能。また、オンデマンド配信も実施され、遠方に居住している人や当日参加できない人もメインコンテンツの視聴が可能になっている。
概要は下記の通り。
◆「入試対策講座inサツダイ」概要
【日 時】 8月31日（日） 13:00～16:00 （受付開始12:30～）
【場 所】 札幌大学 SUcole / 8号館 （札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1）
【対 象】 高校生、保護者、高校教員
【内 容】
●13:00～15:00 メインコンテンツ
・共通テストを含めた近年の入試状況～保護者世代との違いも踏まえて～
・共通テストにも使える！基本トレーニング～札幌大学の入試問題を徹底活用しよう～
（講師：株式会社ベネッセコーポレーション北海道支社長 渡辺健太氏）
・はじめてでも安心！インターネット出願の流れ
・札幌大学の入試制度について
（講師：札幌大学入学センター職員）
●15:00～16:00 自由参加コンテンツ
・試験会場（札幌大学）見学ツアー
・入試・奨学金などの個別相談会
【申 込】
下記URLから事前申し込み。
https://mypage.s-axol.jp/sapporo-u/questionnaire/45
※詳細は下記URLを参照。
https://www.sapporo-u.ac.jp/prospect/event/entry-event.html
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学入学センター
住所：札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
TEL：0120-15-3201
メール：nyushi@ofc.sapporo-u.ac.jp
