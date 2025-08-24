【兵庫県宍粟市】夏休みはまだ楽しめる！宍粟市の大自然を舞台に、昼も夜も親子で楽しめる特別体験を！

ウッドデザインパーク株式会社ウッドデザインパーク与位に夏の新アクティビティが登場！ ― 宍粟市の大自然を舞台に、昼も夜も特別な思い出づくり ―

兵庫県宍粟市に位置する一棟貸しコテージ＆グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」は、夏限定を含めた7種類のアクティビティを導入いたしました。



9月末までの夏限定の清涼感あふれる「そうめん流し」や「水遊び」「スイカ割り体験」、親子で夢中になれる「アクリルキーホルダー色付け体験」、そして夜を盛り上げる「プライベート焚火体験」や「手持ち花火」まで、昼と夜を通して楽しめる多彩な体験が揃いました。

そして今回、お好みのカラーで幻想的な空間を演出する「LEDランタン色付け体験」が新たに登場いたしました。

ウッドデザインパーク与位で体験できるアクティビティ

ロングスライダーそうめん流し

竹でできたスライダーは全長１０ｍ！

流れる水にそうめんを浮かべ、箸でキャッチして味わう夏の風物詩です。

大自然に囲まれた空間で体験するそうめん流しは、普段とはひと味違う開放感と涼しさを届けます。9月末までの期間限定です。

水遊び「びしょぬれパーク」

暑い日に大人気！

きらきら光る水しぶきを浴びながら遊べる水あそびエリアは、小さなお子さまも安心して楽しめるよう水鉄砲の無料貸出も。

自然に囲まれた開放的な空間で、思い切り走り回ってびしょ濡れになっても大丈夫！

9月末までの期間限定です。

スイカ割り

夏の定番遊び「スイカ割り」が登場！

目隠しをしてドキドキしながら挑戦する瞬間は大盛り上がり。

割れたスイカをみんなで食べるひとときは、まさに夏ならではの体験です。

9月末までの期間限定です。（1日前まで要予約）

手持ち花火

夏の夜に欠かせない花火タイム。

チャッカマンや消火用バケツなどをご準備しておりますので、子どもから大人まで安心してお楽しみいただけます。

花火は管理棟受付でも販売しております。

（吹上花火はご遠慮ください。）

アクリルキーホルダー色付け体験

好きな色で自由に塗りあげるアクリルキーホルダーづくり。

親子で夢中になれる創作体験は、完成品をおみやげとして持ち帰れるのも魅力です。

LEDランタン色付け体験

夜のアウトドアを彩るランタンを、自分好みの色で仕上げるワークショップ。

世界にひとつだけのあかりが生まれる特別な体験です。

焚火だけプラン

BBQや宿泊をせずに焚火だけを満喫できるシンプルなプラン。

アウトドア初心者でも気軽に利用できます。

「メガマシュマロ」もセットなので、アウトドアならではのスイーツも楽しむことができます。

さらにソフトドリンク飲み放題付き。

9月5日にはイベントも開催！

ウッドデザインパーク与位では、9月5日にお月見夏祭り＆中秋の名月観望会を開催いたします。

当日は、お月見団子を作るワークショップや炭火焼きの香ばしいフランクフルトなどをご用意。

さらに、21時からは『神戸大学天文研究会』による中秋の名月観望会も実施。

こちらのイベントでは、アクティビティのアクリルキーホルダー色付け体験や手持ち花火が楽しめます。

イベント詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000769.000045400.html

ウッドデザインパーク与位の魅力。

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や、室内BBQ施設を運営するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

その中でも大自然の中で快適にアウトドアを楽しめる一棟貸しコテージが人気の店舗となっております。

都会の喧騒から離れた緑豊かな環境で、家族やカップル、仲間とともに特別な時間をお過ごしいただけます。

施設の特徴は大きく5つ。

・森の中の非日常空間で過ごすグランピング＆コテージ。

プライベート感あふれるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで、静かで落ち着いた時間を過ごせます。

・天然温泉「しそうよい温泉」まで徒歩0分という立地。

アウトドアやBBQを楽しんだ後は、温泉で心身ともにリフレッシュできます。

・手ぶらで楽しめる食材付きBBQも魅力です。

屋根付きBBQ場を完備しており、雨天でも安心。地元食材を使ったプランで準備いらず、気軽にアウトドアを満喫できます。

・宍粟ならではの澄んだ空気と満天の星空も大きな魅力。

星空観察や焚火を囲んだひとときなど、自然を五感で感じる体験が可能です。季節ごとに星空イベントやアクティビティも開催しています。

・快適設備で初心者やお子様連れでも安心。

各サイトにトイレやシャワーを備え、ホテル感覚で過ごせるので、アウトドア初心者や小さなお子様連れのご家族でも安心して滞在できます。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分

公式ホームページ:https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/wood_designpark_yoi/