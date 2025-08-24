【ネイティブキャンプ キッズ】かわいいキャラクター満載の絵本教材「キッズ - 絵本のえいご」に初級編を追加リリース

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、子ども向け英語教材「キッズ - 絵本のえいご」に新たに初級編を追加リリースいたしました。

■子どもの英語教育ニーズの高まりと教材追加の背景

日本においてもグローバル化の進展や教育改革を背景に、英語の重要性はますます高まっています。小学校での英語必修化などを通じ、幼少期から英語に触れることの必要性が一層強調されるようになりました。英語スキルを早い段階からバランスよく育むことは、将来の学習の基盤を築くだけでなく、キャリア形成や異文化理解の力を養う上でも欠かせない要素となっています。

ネイティブキャンプでは、こうした教育ニーズに応えるため、「バーチャル英会話講師」やキッズ専用教材、予約不要で5分から始められる柔軟なレッスンシステムを整備し、お子さまでも継続しやすい学習環境を提供してきました。その中でも、教材「キッズ - 絵本のえいご」は、かわいいキャラクターが登場するオリジナル絵本を読み進めながら英語を自然に学べる教材として、多くのユーザーに親しまれています。

今回新たに初級編を追加したことで、英語学習が初めてのお子さまでも安心して取り組める入口を用意し、既存教材と組み合わせることで段階的に力を伸ばしていけるようになりました。

■「キッズ - 絵本のえいご」初級について

ネイティブキャンプでおなじみのキャラクターが絵本となって登場し、かわいいテディ達の物語を通じて英語に親しむことができます。

初級編の特徴

・簡単な単語と短い文章

英語を学び始めたばかりのお子さまでも理解しやすい構成で、楽しみながら学習できます。

・他教材との連携

教材「キッズ - 基本のえいご」で学習する"New Words"をストーリー内で取り入れ、併用することで効率的な学習が可能です。

・アクティビティで定着

単語の復習やクイズを組み合わせ、遊び感覚で英語を自然に身につけられます。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/series/130

これまで公開していたチャプターは【中級】として引き続きご利用いただけます。また、今後は続編ストーリーの公開も予定しており、お子さまが継続的に楽しみながら学べる教材展開を進めてまいります。

■ネイティブキャンプ キッズが選ばれる理由

レッスン回数無制限

お子さまの場合、気分や体調によって受講が難しいときもあるかと思います。ネイティブキャンプでは「1日1回」などの回数制限はなく、何度でもレッスンが可能です。

予約不要

「受けたい」と思った瞬間、すぐにレッスンをスタートできます。レッスンは最短5分から、お子さまのタイミングに合わせて受講いただけます。

バーチャル英会話講師

かわいいキャラクターたちが英語の先生なので、お子さまが緊張することなく楽しみながらレッスンができます。一緒に歌ったり、様々なアクティビティを行いながら、自然と英語力を身につけることができます。

教材

カラフルでかわいいイラストが満載！絵本や歌など、キッズ専用に開発した「楽しさいっぱいのオリジナル教材」を多数ご用意しています。

学習管理

マイページからお子さまの学習状況をいつでも確認できるので、学習管理にお役立ていただけます。また、録音機能があり、レッスンの様子を後から確認することもできます。

ファミリープラン

ご家族なら月額1,980円でお得にご利用可能です。登録に人数制限はなく、2親等までご利用可能なので、ご家族みんなで英会話レッスンをお楽しみください。

■ネイティブキャンプの特徴

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と28,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・Native Camp American Sign Language https://asl.nativecamp.net/

アメリカ手話を楽しく気軽に学べるプラットフォームです。経験豊富な講師が丁寧に寄り添い、初心者の方でも安心して学べる環境を提供しています。また、レッスン回数無制限・予約不要で、気軽に学習を始められます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

