インスタで話題の“可愛い”ウエディングドレス&和装特集2025
近年のSNSトレンドを反映し、花嫁様が「自分らしさ」を表現できるような、甘く、繊細で、思わず「可愛い！」と声に出してしまうような特別な一着を厳選してご紹介。
Premier+plus “MintGreen”
ブランド：SACHIKO TSUTSUI
美しい生地やレース、細部まで計算し尽くされた心ときめく、デザイナーの「好き」を詰め込んだウェディングドレスブランドの「SACHIKO TSUTSUI」より。
「これが着たかった！」とこのドレスを求めてご来店されることも少なくありません。
花嫁様から選ばれる、リアル花嫁支持率NO,１のドレス。
一枚一枚手作業だからこそ表現できるディティールとボリューム感。着るだけで”圧倒的主役”になれる１着です。
Premier+plus”JILL STUART”の新作レースドレス
ブランド：JILL STUART
総レースのジルシチュアートブランドドレスが入荷しました！
さまざまなデザインのレースを組み合わせた総レースの繊細なドレス。
少しレトロ感のあるクラシカルで華やか。肌馴染みが良いのも人気ポイントの１つです。
[New] Beige Dress
ブランド：ISAMU MORITA
パフスリーブとペプラムのデザインが印象的で “大人かわいい”
トレンド感あるISAMU MORITAの１着。
【NEW】Premier+plus “Lace和装”
SNS大バズりした、水色のレース色打掛がついに入荷。
そのあまりの繊細さと可愛らしさに、袖を通した瞬間体温が上がるような。
花嫁が”今”心ときめく最新作です。
打掛全体にビジューやお花が散りばめられており、華やかさとトレンドを一気に抑えることができる1着！
【NEW】Premier+plus “Pink和装”
絶妙な桜色が上品な色打掛。
金糸や銀糸が繊細なデザインは『纏った瞬間に心躍る衣装』のプレミアラインのテーマにぴったりです。
裏地も金が施されており見えない部分まで豪華な１着です。
SWEETにも綺麗目にもコーディネート可能。
ぜひときめく１着に出会い、理想のブライダルスタイルを叶えてください。
写真と着てみた時との印象も大きく違うので、まずはご試着をお勧めします。
【札幌・北海道】"可愛い"が見つかる、札幌ブライダルフェアへ
札幌中心部に展開する「写真工房ぱれっと」は、トレンドに敏感な花嫁に人気の「可愛い」ウエディングドレスを多数取り揃えています。この度、2025年9月土日祝限定で、お得で楽しいブライダルフェアを札幌エリアの店舗で開催します。運命の一着を探している方、憧れのドレスを試着したい方は、この機会にぜひご来店ください。
【ブライダルフェア開催概要】
* 開催期間: 毎週土日祝
* 開催場所: 写真工房ぱれっと 札幌エリア全店
* サッポロファクトリー店
* 札幌中央店
* イベント内容:
* SNSで話題のウエディングドレス無料試着体験
* フォトウェディング相談会
* 特別特典の提供（詳細はお問い合わせください）
【お得なプランで憧れを現実に】
「写真工房ぱれっと」のフォトウェディングプランは、衣装、ヘアメイク、着付け、撮影データなど、必要なものが全て含まれたシンプルな料金体系です。
* データまるごと plan: ドレス2点、タキシード2点、ヘアメイク・着付け、全カットデータダウンロードが付いて、\29,800（税込\32,780）からと、リーズナブルな価格で提供しています。
* クラスフリー 2着 plan: 和装・洋装を自由に選べる贅沢なプランで、\78,000（税込\85,800）からご利用いただけます。
【店舗情報】
写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
* 住所：〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
* 電話番号：011-207-4466
* 営業時間：10:00 - 18:30
写真工房ぱれっと 札幌中央店
* 住所：〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F
* 電話番号：011-596-8155
* 営業時間：10:00 - 18:30
【お店の想い】
私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。このブライダルフェアでは、実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者:店舗運営部 担当者
連絡先: info@sankeistudio.co.jp