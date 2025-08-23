雪とアートを満喫！冬のモエレ沼公園の魅力

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/plan/plan03/モエレ沼公園とは

モエレ沼公園は世界的彫刻家イサム・ノグチが設計した日本を代表するアートパークで、ガラスのピラミッドや巨大なマウンドなどの個性的な建築や彫刻が点在しています。

広大な敷地に自然と現代アートが見事に融合している全国的にも稀有な観光スポット。

彫刻家イサム・ノグチが手がけた設計で、公園全体がひとつの大きなアート作品と言われているのも特徴です。

ガラスのピラミッド「HIDAMARI」は、園内のランドマークで、内部にはショップやレストラン、ギャラリーが併設されていて、寒い日でも暖かい屋内でひと休みするできます。

住所：〒007-0011 北海道札幌市東区モエレ沼公園１－１

冬のモエレ沼公園の景色と"冬ならでは"の魅力

冬になると、園内は雪で覆われ、幻想的な空間に変身！

ガラスのピラミッドの中では、光と雪が織りなす独自の景色も楽しめます。写真映えスポットが多く、SNSでも人気の場所です。

白樺並木と雪が織りなす白銀の世界は圧巻。

モエレ沼公園でのおすすめ体験：ロケーションフォト

そんなモエレ沼公園でおすすめの体験がロケーションフォトウエディング。

北海道主要都市に展開するフォトスタジオPaletteでは、北海道の壮大な自然を背景にしたロケーションフォトウェディングサービスを展開。この度、雪が降り積もる幻想的なモエレ沼公園を舞台に、特別な冬の観光体験と結婚写真撮影を両立できる「冬＆雪プラン」の提供を開始しました。

雪景色を背景にしたドラマチックなウェディングフォトは、新郎新婦にとって忘れられない一生の思い出となります。

「写真工房ぱれっと」が提案するのは、ただ写真を撮るだけでなく、北海道の冬の観光そのものを楽しんでいただくこと。一面の銀世界が広がるモエレ沼公園は、雪景色ならではの美しいグラデーションと、雪の結晶がキラキラと輝く幻想的な世界を演出します。凍てつく空気の中で、寄り添い合うお二人の姿は、まさに映画のワンシーンのよう。

私たちは、この特別な瞬間を最高の形で写真に残すお手伝いをします。

【新プランのハイライト】

■ 最高のロケーションで、感動を形に

新プランでは、札幌市内の「モエレ沼公園」をロケーション撮影地としてご用意しました。冬期はスキー場としても利用される広大な敷地は、一面の銀世界となり、他の季節には決して見られない特別な表情を見せます。純白のウェディングドレスや和装が、雪景色に美しく映え、息をのむような美しい写真が撮影できます。

■ 著名ブランドの衣装も | 豊富なラインナップ

「写真工房ぱれっと」では、ウェディングドレスや和装の衣装を豊富に取り揃えています。人気デザイナーブランド「ISAMU MORITA」の、一枚一枚手作業で作られたドレスなど、細部にまでこだわったボリューム感とディティールは、着るだけで花嫁を"圧倒的主役"へと導きます。また、「JILL STUART」の総レースドレスは、繊細なデザインと肌なじみの良さで人気を博しています。

和装では、SNSで話題となった「Lace和装」の水色のレース色打掛や、絶妙な桜色が上品な「Pink和装」など、トレンドを押さえた新作も多数入荷しました。格式高くもモダンなスタイルを好む方には、京都の老舗和装メーカー「二条八丸」の和装もおすすめです。

■ 手ぶらで安心！充実のプラン内容

本プランは、衣装、ヘアメイク、着付け、全カットデータ、ブーケやアクセサリーのレンタル、移動費用など、必要なものが全て含まれたオールインワンの構成です。手ぶらで気軽に撮影に臨んでいただけます。

商品サービス: 冬のモエレ沼公園でのロケーションフォトウェディング

対象：北海道ならではの特別なロケーションで結婚写真を撮影したいカップル。冬の観光も兼ねて、思い出に残る体験をしたい方々。

商品サービスの提供開始日：2025年9月～

価格帯：ロケーション plan 128,000円～（税込140,800円～）※ロケーションにより価格が異なります。

* モエレ沼公園は「中距離コース」となり、通常料金は178,000円（税込195,800円）です。

お問合せ方法：「写真工房ぱれっと」の公式ウェブサイトまたは札幌エリアの店舗にてご予約、お問い合わせください。

【冬のモエレ沼公園 取り扱い店舗情報】

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

- 住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F- 営業時間：10:00 - 18:30- 定休日：なし- 駐車場：サッポロファクトリー館内駐車場(4時間無料)

写真工房ぱれっと 札幌中央店

- 住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F- 営業時間：10:00 - 18:30- 定休日：水曜日- 駐車場：提携有カモンチケット(最大3時間無料)

【私たちのお店への想い】

「写真工房ぱれっと」は、人生の節目を彩る大切な思い出を、写真という形で永遠に残すことを目指しています。特に、フォトウェディングは、単なる記念撮影ではなく、お二人の新たな人生のスタートを祝う、かけがえのない時間です。私たちは、お客様一人ひとりの「こうしたい」という想いに寄り添い、期待を超える感動と喜びをお届けできるよう、日々努力しています。北海道の壮大な自然の美しさを背景に、お二人の愛の物語を写真に収めることで、生涯の宝物となる一枚を創造したいと願っています。

