【兵庫県宍粟市】中秋の名月を楽しむ“星空×夏祭り”イベント開催！

ウッドデザインパーク株式会社

澄んだ空に浮かぶ名月と、焚火や縁日を楽しむ贅沢なひととき

2025年9月5日（金）、兵庫県宍粟市のグランピング施設「ウッドデザインパーク与位（よい）」にて、秋の訪れを告げる特別イベント『お月見夏祭り』が開催されます。

本イベントでは、夏祭りの屋台やワークショップを楽しみながら、21時からは神戸大学天文研究会による本格的な星空観望会を実施。都会では味わえない“森と月と星の夜”を、五感で体験できる内容となっています。

イベントは“体験型”が盛りだくさん！親子連れも大人も楽しめる

【お月見団子づくり体験】小さなお子様も安心の簡単ワークショップ。大人も一緒に楽しめます。その場で食べるのも、おみやげにもOK。【屋台もあります。】ヨーヨー釣り・炭焼きフランクフルト・ドリンクやアイスなどの販売で気分は夏祭り。グランピング場ならではの光と炎の演出をお楽しみいただけます。【中秋の名月観測会】21時からはみんなでお月見タイム。星空案内人は「神戸大学天文研究会」みたことないくらい大きい望遠鏡で月を楽しめます。※雨天の場合は別プログラムとなります。【オリジナルアクリルキーホルダーづくり体験】ウッドデザインパークロゴの入ったアクキーに自分だけの色をつけてお持ち帰りできます。

夕方16時からは、グランピング場内で夏祭り気分を味わえるコンテンツがスタート。

団子や炭火焼ウインナー、ヨーヨー釣りなどの屋台チックな出店のほかに、オリジナルアクリルキーホルダーづくり体験や月見団子づくり体験など、親子でも楽しめるワークショップが並びます。

20時からは、グランピング場ならではの焚火を楽しみながら森の中に設けられたスクリーンで星や宇宙をテーマにした映像を楽しめる「星降る森のサイレントシアター」を上映。虫の音と自然の暗闇に包まれながら、静かに星空を感じる幻想的なひとときを提供します。

そして21時からはいよいよメインイベント「中秋の名月観望会」。神戸大学天文研究会の星空案内人による解説つきで、天体望遠鏡を用いた本格的な星空観察が体験できます。お子様の宇宙への興味を育むきっかけとしても注目されています。

宿泊者には限定特典も。グランピングで快適な星空体験を。

本イベントは日帰り参加も可能ですが、ご宿泊の方には特典も用意されています。

・光るブレスレットのプレゼント

・プライベート焚火体験のプレゼント

・レイトチェックアウト（12:00まで延長）

夜のイベントにゆっくり参加し翌朝も余裕をもって過ごせる配慮がされています。

さらに、9月5日（金）と6日（土）の2連泊でご利用の方には、

2泊目の宿泊料金が半額になる特別キャンペーンプランとなっております。

週末のおでかけをゆったり、おトクに過ごすチャンスです。

イベント概要

イベント名：お月見夏祭り／中秋の名月観望会

開催日：2025年9月5日（金）

時間：16:00～ イベント開始 ／ 21:00～ 観望会スタート

会場：ウッドデザインパーク与位（兵庫県宍粟市山崎町与位66-201）

参加費：入場無料

予約：不要（ご宿泊は公式サイトにて受付中）

ウッドデザインパーク与位の魅力

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や、室内BBQ施設を運営するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

その中でも大自然の中で快適にアウトドアを楽しめる一棟貸しコテージが人気の店舗となっております。

都会の喧騒から離れた緑豊かな環境で、家族やカップル、仲間とともに特別な時間をお過ごしいただけます。

施設の特徴は大きく5つ。

・森の中の非日常空間で過ごすグランピング＆コテージ。

プライベート感あふれるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで、静かで落ち着いた時間を過ごせます。

・天然温泉「しそうよい温泉」まで徒歩0分という立地。

アウトドアやBBQを楽しんだ後は、温泉で心身ともにリフレッシュできます。

・手ぶらで楽しめる食材付きBBQも魅力です。

屋根付きBBQ場を完備しており、雨天でも安心。地元食材を使ったプランで準備いらず、気軽にアウトドアを満喫できます。

・宍粟ならではの澄んだ空気と満天の星空も大きな魅力。

星空観察や焚火を囲んだひとときなど、自然を五感で感じる体験が可能です。季節ごとに星空イベントやアクティビティも開催しています。

・快適設備で初心者やお子様連れでも安心。

各サイトにトイレやシャワーを備え、ホテル感覚で過ごせるので、アウトドア初心者や小さなお子様連れのご家族でも安心して滞在できます。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分

公式ホームページ:https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/wood_designpark_yoi/