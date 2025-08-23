楽天市場「Show !t」明日20:00よりお買い物マラソン参加！YOUTUBEや動画配信、TiKToKなどの動画撮影に便利な三脚、スマホスタンド、自撮り棒、卓上スタンド、ライトのセット好評です

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

楽天市場「Show !t」明日8月22(日）20:00より楽天お買い物マラソン参加！YOUTUBEや動画配信、TiKToKなどの動画撮影に便利な三脚、スマホスタンド、自撮り棒、卓上スタンド、ライトのセットが公表です。新製品「忘れもの防止スマートタグ」「ハンディブロワ」、「アラジンプロジェクター」「子供用スーツケース」も合わせて大好評発売中！期間中はポイントお得です。

動画配信に強いセット

【商品撮影、自撮り、生放送にオススメ FG-VIDKIT001】\5,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/)

【便利な4WAY！ FG-SELFL09】\3,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40789231075486/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40789231075486/)

【FG-VIDKIT001/製品仕様】

・ スマートフォンに対応

・ LEDライト 3色モード搭載

・ マイク付き音声録音も簡単

・ ONAIRライトボックス付き



【製品仕様】 スタンド

・ 伸縮用クランプ2か所、90度観点可能

・ 高さ範囲：380-550、3/8インチオスネジ(×２)装備

・ スマートフォンホルダー(×２)

・ スマートフォン対応サイズ：幅56-98

LEDライト

・ 色温度：3000k-5000k

・ LED色：クールホワイト、ナチュラルホワイト、ウォームホワイト

・ 電源入力：USBコネクタ

・ 消費電力：10W

マイク

・ 音声録音に使用

・ スマートフォン接続用、ステレオミニプラグ(4種)

・ ケーブル長さ約1.8m

ONAIRライトスポット

・ 配信中のサインに使用

・ 単3型電池3本(別売り)または付属USB-Type Cケーブルで電源供給して光る



【FG-SELFL09/製品仕様】

LEDリングサイズ：外径約26cm／内径約20cm

LED数：120個

明るさ：10段階で調整が可能

色温度：3000K～6500K

消費電力：最大10W

電源：DC5V（USBコネクタより給電）

スマホ対応サイズ：幅約6cm～8cm

スマホ対応重量：約500g

ケーブル長さ：約1.9m

雲台ネジサイズ：1/4インチ

材質：ABS、PP、アルミ

MF-HDYBW、Wi-Tag-WH/ BK

【新発売】コードレス設計のハンディブロワ―

【MF ハンディブロワー（ホワイト） MF-HDYBW01-WH】\5,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/)

【MF ハンディブロワー（ガンメタ） MF-HDYBW02-GM】\9,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/)

軽量＆小型設計

ポケットサイズで重さもスマホと同等。コンパクトなボディからは想像できない、圧倒的な風量を実現します。



使用シーン

屋外の落ち葉やゴミの掃除。

庭、ベランダ、駐車場などにたまった葉っぱや

ホコリを吹き飛ばして、時短で清掃可能。



アウトドアでも活躍

BBQの炭への送風、テントやグリルの清掃、濡れた部分の簡易乾燥など、様々なシーンで便利。

【新発売】位置情報が確認出来るスマートタグ

【FIND MY 忘れ物防止スマートタグ】\2,280

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/)

「あれ？どこに置いたっけ？」そんな経験はありませんか？

鍵、財布、カバン――大切なものほど、見つからないときの不安は大きいものです。

FIND MY 忘れ物防止スマートタグは、あなたの「困った」を解決する、小さくて頼りになるアイテムです。



【製品仕様】

●対応機器：iOS 14.5以降を搭載したiPhone/iPad ※Android端末は非対応です。

●対応アプリ：「探す」アプリ（Apple Find My）

●スタンバイ時間：約6～8ヶ月 ※使用状況により異なります。

●電源：ボタン電池（CR2032）

●サイズ：約W40×H91×D8.5mm（キーリング含む）

●重量：約12g

●材質：ABS

●パッケージ内容：本体、ボタン電池（動作確認用）、取扱説明書

popIn Aladdin 2

大人気プロジェクター「popIn Aladdin 2」を数量限定・スペシャルプライスで販売！

未使用品を回収し、外装を交換＆動作確認済み。新品同様の品質で安心してご利用いただけます。

多彩なアプリを搭載した「popIn Aladdin 2」でお楽しみください！

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/)

【製品仕様】

ブランド：popIn Aladdin

スタイル： popIn Aladdin 2

部屋タイプ：寝室

商品の寸法：47.6長さ x 47.6幅 x 14.5高さ cm

FG-KIDSCASE01

話題沸騰！乗れるスーツケースで旅がもっと楽しく♪

子供も大喜び！乗って楽しい、使って便利な「乗れるスーツケース」が大流行中！デザイン性と機能性を兼ね備えたキッズ向けスーツケースが登場！

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/)

●大容量35L＆仕切り付きで荷物もスッキリ！

内部には複数の仕切りとポケットを搭載し、着替えや小物などをしっかり整理整頓。旅行の準備もこれ一台でバッチリ！



【製品仕様】

・容量 約35リットル

・重量 約3.2kg

・耐荷重 約40kg

「見た目よし！機能よし！安全よし！」三拍子そろったキッズスーツケースで、家族旅行をもっと楽しく快適に！