楽天市場「Show !t」明日20:00よりお買い物マラソン参加！YOUTUBEや動画配信、TiKToKなどの動画撮影に便利な三脚、スマホスタンド、自撮り棒、卓上スタンド、ライトのセット好評です

楽天市場「Show !t」明日8月22(日）20:00より楽天お買い物マラソン参加！YOUTUBEや動画配信、TiKToKなどの動画撮影に便利な三脚、スマホスタンド、自撮り棒、卓上スタンド、ライトのセットが公表です。新製品「忘れもの防止スマートタグ」「ハンディブロワ」、「アラジンプロジェクター」「子供用スーツケース」も合わせて大好評発売中！期間中はポイントお得です。
動画配信に強いセット
【商品撮影、自撮り、生放送にオススメ FG-VIDKIT001】\5,980
https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/
【便利な4WAY！ FG-SELFL09】\3,980
https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40789231075486/
【FG-VIDKIT001/製品仕様】
・ スマートフォンに対応
・ LEDライト 3色モード搭載
・ マイク付き音声録音も簡単
・ ONAIRライトボックス付き
【製品仕様】 スタンド
・ 伸縮用クランプ2か所、90度観点可能
・ 高さ範囲：380-550、3/8インチオスネジ(×２)装備
・ スマートフォンホルダー(×２)
・ スマートフォン対応サイズ：幅56-98
LEDライト
・ 色温度：3000k-5000k
・ LED色：クールホワイト、ナチュラルホワイト、ウォームホワイト
・ 電源入力：USBコネクタ
・ 消費電力：10W
マイク
・ 音声録音に使用
・ スマートフォン接続用、ステレオミニプラグ(4種)
・ ケーブル長さ約1.8m
ONAIRライトスポット
・ 配信中のサインに使用
・ 単3型電池3本(別売り)または付属USB-Type Cケーブルで電源供給して光る
【FG-SELFL09/製品仕様】
LEDリングサイズ：外径約26cm／内径約20cm
LED数：120個
明るさ：10段階で調整が可能
色温度：3000K～6500K
消費電力：最大10W
電源：DC5V（USBコネクタより給電）
スマホ対応サイズ：幅約6cm～8cm
スマホ対応重量：約500g
ケーブル長さ：約1.9m
雲台ネジサイズ：1/4インチ
材質：ABS、PP、アルミ
【新発売】コードレス設計のハンディブロワ―
【MF ハンディブロワー（ホワイト） MF-HDYBW01-WH】\5,980
https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/
【MF ハンディブロワー（ガンメタ） MF-HDYBW02-GM】\9,980
https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/
軽量＆小型設計
ポケットサイズで重さもスマホと同等。コンパクトなボディからは想像できない、圧倒的な風量を実現します。
使用シーン
屋外の落ち葉やゴミの掃除。
庭、ベランダ、駐車場などにたまった葉っぱや
ホコリを吹き飛ばして、時短で清掃可能。
アウトドアでも活躍
BBQの炭への送風、テントやグリルの清掃、濡れた部分の簡易乾燥など、様々なシーンで便利。
【新発売】位置情報が確認出来るスマートタグ
【FIND MY 忘れ物防止スマートタグ】\2,280
https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/
「あれ？どこに置いたっけ？」そんな経験はありませんか？
鍵、財布、カバン――大切なものほど、見つからないときの不安は大きいものです。
FIND MY 忘れ物防止スマートタグは、あなたの「困った」を解決する、小さくて頼りになるアイテムです。
【製品仕様】
●対応機器：iOS 14.5以降を搭載したiPhone/iPad ※Android端末は非対応です。
●対応アプリ：「探す」アプリ（Apple Find My）
●スタンバイ時間：約6～8ヶ月 ※使用状況により異なります。
●電源：ボタン電池（CR2032）
●サイズ：約W40×H91×D8.5mm（キーリング含む）
●重量：約12g
●材質：ABS
●パッケージ内容：本体、ボタン電池（動作確認用）、取扱説明書
大人気プロジェクター「popIn Aladdin 2」を数量限定・スペシャルプライスで販売！
未使用品を回収し、外装を交換＆動作確認済み。新品同様の品質で安心してご利用いただけます。
多彩なアプリを搭載した「popIn Aladdin 2」でお楽しみください！
https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/
【製品仕様】
ブランド：popIn Aladdin
スタイル： popIn Aladdin 2
部屋タイプ：寝室
商品の寸法：47.6長さ x 47.6幅 x 14.5高さ cm
話題沸騰！乗れるスーツケースで旅がもっと楽しく♪
子供も大喜び！乗って楽しい、使って便利な「乗れるスーツケース」が大流行中！デザイン性と機能性を兼ね備えたキッズ向けスーツケースが登場！
https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/
●大容量35L＆仕切り付きで荷物もスッキリ！
内部には複数の仕切りとポケットを搭載し、着替えや小物などをしっかり整理整頓。旅行の準備もこれ一台でバッチリ！
【製品仕様】
・容量 約35リットル
・重量 約3.2kg
・耐荷重 約40kg
「見た目よし！機能よし！安全よし！」三拍子そろったキッズスーツケースで、家族旅行をもっと楽しく快適に！