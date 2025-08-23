矢井田 瞳、最新曲のMVは「閉塞感と開放感」をテーマに3県を股にかけ約12時間ロケを敢行

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター矢井田 瞳の新曲「sigh sigh sigh」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「sigh sigh sigh」は8月20日にリリースされたばかりの13枚目のオリジナルアルバム『DOORS』に収録されている最新曲。今作は初タッグとなる映像クリエーター丸山拓人を監督に迎えて、「閉塞感と開放感」をテーマに東京、栃木、群馬と３県を股にかけ、早朝から約12時間のロケ撮影を敢行した。

「sigh」はふとした瞬間に忘れていたはずのトラウマが湧き上がり、マイナスな感情に囚われてしまう自分につくため息。そんなマイナスな感情がテーマの歌詞とアレンジャーGAKU、キャサリンによるサウンドメイクとのコントラストをロケーションやカメラアングル、ドローン撮影などで、“閉塞感と開放感”を表現した。

竹林や地下道、そして滑空場とその落差も含めた世界観を楽しめる映像作品に仕上がっている。

矢井田 瞳は先日、デビュー25周年を記念した東阪ワンマンツアー「矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』（ツーファイブ）」を大成功におさめ、13thアルバム『DOORS』のリリースを記念して、8月24日（日）に東京・タワーレコード新宿店、8月30日（土）に大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店にて、約5年ぶりのインストアイベントを行う。

また25周年特設サイトではお祝いメッセージの第二弾が公開され、矢井田 瞳と縁があるミュージシャンや芸人、総勢16名が追加された。それぞれから見た矢井田 瞳の人柄が垣間見られる温かいメッセージにも注目してほしい。

【公開映像】

矢井田 瞳「sigh sigh sigh」Music Video

URL：https://youtu.be/t0mVg_LFzyI

【25周年特設サイト】

https://columbia.jp/yaidahitomi/25th/

【最新リリース 情報】

13thアルバム『DOORS』

2025年8月20日（水）リリース

CDご購入はこちら：https://lit.link/yaiko_doors

DL & Streaming：https://yaiko.lnk.to/DOORS

■初回限定盤（2DISCS：CD+DVD） COZP-2192/3 4,950円（税込）｜特典DVD付

■通常盤（CD）COCP-42519 3,300円（税込）

■CMS限定盤 （「DOORS」初回限定盤 CD+DVD+Tシャツ） 8,950円（税込）

（「DOORS」 通常盤CD+Tシャツ） 7,300円（税込）

＊サイズ展開：M・L・XL・XXL（数量限定）

【初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】

＊矢井田 瞳弾き語りライブ「GUITAR TO UTA」特別編となるスタジオライブ映像を収録した特典DVD付

収録曲 （初回限定盤/通常盤/CMS限定盤 共通）全10曲収録

＜CD＞

1.嘘 ～DOORS ver.～ ＊7/12 配信シングル・アルバムリード曲

2.アイノロイ ＊テレビ朝日系木曜ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌

3.sigh sigh sigh

4.砂のケーキ

5.やってられへんわ

6.Mirror

7.Singing all day

8.クジラの胃

9.星空のクリスマス

10.Heaven

＜DVD（初回限定盤のみ）＞ 全5曲収録

「GUITAR TO UTA ～room edition～」

1.手と涙

2.Over The Distance

3.Life's like a love song

4.駒沢公園

5.わたしの欲しいもの feat. 中田 裕二 ＊中田 裕二カバー

★矢井田 瞳 13th Album 『DOORS』発売記念イベント（ミニライブ＆CDジャケットサイン会）

2025年8月24日（日）12:00（集合11:40）

東京都・タワーレコード新宿店 店内イベントスペース

2025年8月30日（土）13:00（集合12:40）

大阪府・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

▶︎参加方法・詳細はこちら：https://columbia.jp/artist-info/yaidahitomi/info/91174.html

★13thアルバム『DOORS』リリース記念キャンペーン

【ダウンロードキャンペーン】

応募してくださった方全員に「矢井田 瞳 弾き語りツアー ～GUITAR TO UTA 24-25～」入場SE」をプレゼント！

【楽天ミュージック 再生回数キャンペーン】

再生数上位25名様に「矢井田 瞳 25周年記念アクリルスタンド」をプレゼント！

▶︎参加方法・詳細はこちら：https://columbia.jp/artist-info/yaidahitomi/info/91308.html

【U-NEXT配信 情報】

■矢井田 瞳×U-NEXTデビュー25周年記念特集実施中

○矢井田 瞳の過去のライブ映像やMVを配信中

特集ページ：https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010522

【PROFILE/BIOGRAPHY】

矢井田 瞳 Hitomi Yaida

通称、ヤイコ。1978年大阪生まれ大阪育ちのシンガー・ソングライター。

19歳でギターと出会い曲作りを始める。

2000年5月3日にレーベル「青空レコード」より関西限定シングル「Howling」でインディーズデビュー。同年7月12日に1stシングル「B’coz I Love You」でメジャーデビューを果たし、2ndシングル「My Sweet Darlin’」が大ヒット、サビのフレーズから“ダリダリ旋風”を巻き起こす。同年10月にリリースした1stアルバム『daiya-monde』はアルバムランキング初登場1位を獲得、ミリオンセラーとなる。その後も数々のヒット曲を世に送りだし、全国ツアーの開催やイベント出演等、精力的にアーティスト活動を行う。また国内の活動に並行して、UKレーベルからもリリース、UKツアーを成功に収める。

2023年10月、テレビ朝日系木曜ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌「アイノロイ」をデジタルリリース。サウンドプロデューサーにYaffleを迎え、矢井田 瞳の新境地を切り開く作品が誕生。

2024年7月にデビュー満24周年を迎え、25周年イヤーに突入。

同年7月から2025年4月まで約8ヶ月間にわたり、全国25ヶ所でデビュー25周年アニバーサリー企画第一弾全国弾き語りツアー『GUITAR TO UTA 24-25』を開催。

2025年7月12日、デビュー満25周年日にデジタルシングル「嘘」をリリース。8月に東京・大阪でデビュー25周年アニバーサリー企画第二弾リクエストライブ「矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』」を開催。8月20日には約3年振り13枚目となるオリジナルアルバム『DOORS』をリリース。