タイドラマ「REVAMP THE UNDEAD STORY」がRakuten TVで8月23日（土）よりタイ同時配信スタート

「Between Us～縒り合わせる運命」Boun＆Prem待望の最新作！

「吸血鬼」と「人間」-- 交わるはずのない境界を越え惹かれ合う運命の愛

GMMTVが贈るタイBLドラマ最新作「REVAMP THE UNDEAD STORY」が、8月23日（土）22時30分よりRakuten TVにてタイと同時配信でスタートします。

本作は、「吸血鬼」と「人間」の決して交わるはずのない２つの存在が織りなす、切なくも美しい運命のラブストーリーです。

主演を務めるのは、2022年公開の大ヒット作「Between Us～縒り合わせる運命」で日本でも絶大な知名度と人気を誇るBoun（ブーン）とPrem（プレム）。

Bounが演じるのは、100年以上もの間絵画の中に封じ込められていた吸血鬼のラーミン。その眠りから目覚めさせるのが、Premが演じる人間のパン。パンは優れた複製技術を持つアンティークショップのオーナーで、ラーミンが描かれた絵画の複製を依頼されたことから物語は始まります。

Boun＆Premが約2年半ぶりに再共演を果たす本作を手掛けるのは、これまでも「EvenSun」「Between Us～縒り合わせる運命」で２人とタッグを組み、数々のヒット作を生み出しタイBLドラマ界を牽引してきた名監督・Newことシワット・サワットマニークン。アジア中が注目する話題作が、本国と同時に日本に最速上陸いたします！

■ストーリー

アンティークショップを営むパンは、親友から一枚の古い絵画の修復を依頼される。その修復作業の最中、ふとしたはずみでガラスの破片を触ってしまい手を切ってしまう。

そして滴る血が絵画へと染み込んだ瞬間、100年以上もの間絵の中に封じられていた吸血鬼の血統の最後の後継者・ラーミンが目を覚ます。

だが、覚醒したラーミンはかつての力を失ってしまっていた。吸血鬼を狩るハンターの標的となった彼は、失われた力を取り戻すために、パンと共にかつての仲間たちを探す旅に出ることに。

人間と吸血鬼……決して交わるはずのない存在。その狭間で芽生えた感情の行き着く先は、果たして希望か、それとも――。

■配信情報

配信サイト：Rakuten TV（https://tv.rakuten.co.jp/content/517300/）

公開日程：8月23日（土）22時30分より

話数：全10話

ドラマサイト：https://www.c7-collection.com/revamp

配給：コンテンツセブン

