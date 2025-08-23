甘すぎない、モードな花嫁へ。“かっこいい”ウエディングドレスを見つけませんか？

2025年秋冬ブライダルコレクション、注目を集めているのは"かっこいい"ドレス。

有限会社三景スタジオ

既存のウエディングドレスにはなかった、シャープで洗練されたデザインが注目を集めています。人と被りたくない、甘くフェミニンなスタイルに抵抗がある花嫁様へ向けて、自分らしさを表現できる“かっこいい”ドレスをご提案します。

甘さを削ぎ落とした、モードなスタイル

今回ご提案するコレクションは、無駄を削ぎ落としたミニマルなシルエットと、上質な素材の組み合わせにこだわりました。Aラインやプリンセスラインといった定番のシルエットに、アシンメトリーなカッティングや大胆なスリット、構築的なデザインを取り入れることで、モダンで力強い印象に仕上げています。

都会的で洗練された素材

シルクシャンタンのハリと光沢、オーガンジーの透明感、そして繊細な刺繍レースなど、かっこよさの中にもそれぞれの素材が持つ個性を最大限に引き出しているドレスがおすすめ。美しいシルエットは大人のエレガンスを際立たせます。

おすすめドレス１.ブラックレース＆プリンセスドレス

おすすめドレス２.ブラックチュールドレス

おすすめドレス３.光沢カーキカラードレス

おすすめドレス４.パープルドレス

おすすめドレス５.ブラックマーメイドシルエットドレス

写真で見るだけではなく、実際に着てみると印象は大きく違うもの。ぜひ一度ご試着してイメージを膨らませることをお勧めします。

こちらでご紹介したドレスは北海道のフォトスタジオ『写真工房ぱれっと』で取り扱い中。ぜひ一度ご来店ください。遠方の方はオンライン相談が便利です。

【お問い合わせ・ご来店方法】

「写真工房ぱれっと」のウエディングドレスは、以下の店舗で見学・試着が可能です。お電話または公式ウェブサイトからお気軽にお問い合わせください。

* 写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

* 住所：〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

* 電話番号：011-207-4466(#)

* 営業時間：10:00 - 18:30

* 写真工房ぱれっと 札幌中央店

* 住所：〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F

* 電話番号：011-596-8155(#)

* 営業時間：10:00 - 18:30

* 写真工房ぱれっと 旭川店

* 住所：〒079-8413 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

* 電話番号：0166-73-8485(#)

* 営業時間：9:30 - 18:00

* 写真工房ぱれっと 帯広店

* 住所：〒080-0027 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

* 電話番号：0155-67-8008(#)

* 営業時間：9:30 - 18:00

【私たちのお店への想い】

私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。このブライダルフェアでは、実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者:店舗運営部 担当者

連絡先: info@sankeistudio.co.jp