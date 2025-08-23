『スタンドマイヒーローズ』9周年！
この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ（スタマイ）』において、アプリ配信9周年を記念した企画を実施いたします。
9周年となる今年は、にゲーム内イベント「解けない愛の結び目」や、「UR」のカードが入ったガチャなど、さまざまなキャンペーンを実施予定です。
今後も『スタマイ』9周年に関する情報は公式SNSアカウントや特設サイトにて順次公開予定ですので、楽しみにお待ちください。
『スタンドマイヒーローズ』9周年特設サイト：
https://stand-myheroes.com/9th_anniversary/(https://stand-myheroes.com/9th_anniversary/)
アプリ内キャンペーン情報
9th Anniversary スタマイパーティ開催
キャラ別ピックアップも開催！
最大150回！無料10回ガチャ開催
9周年前夜祭マップ公開中！
4周年イベントストーリー【4thAnniversary 出逢いの奇跡、貴石の誓い】が「アニバーサリーキー」で解放可能に！
9周年前夜祭ログインボーナス開催中！
前夜祭を記念して日毎に進む前夜祭「スペシャルログインボーナス」と、日付に応じて報酬がもらえる「カウントダウンログインボーナス」を開催！
毎日ログインしてクリスタルや育成アイテム、ガチャチケットをGETしてください！
ログインボーナスキャンペーン開催
期間中ログインで豪華アイテムが受け取れるスペシャルログインボーナスを開催！
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44804/table/161_1_e03357118660088924cc7cc81ec2a145.jpg?v=202508240356 ]
※スカウトメダルには使用期限があります。
さらに、3日ごとに切り替わるログインボーナスを開催！
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44804/table/161_2_c8b07a8fe953dd524ac5a6f0a1dec6e1.jpg?v=202508240356 ]
累積ログイン日数にあわせた大感謝ログインボーナスも！
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/44804/table/161_3_d9b15be0cde035ab3ffd8b21f333d3a4.jpg?v=202508240356 ]
※一部ガチャチケットには使用期限があります。
その他、お得なセット販売や周年限定LIMEなどのキャンペーン情報は9周年特設サイトまたはアプリ内お知らせをご確認ください！
9th Anniversary Store 開催！
『スタマイ』9周年を記念し、9月5日（金）から池袋、心斎橋、福岡と全国を巡る「スタンドマイヒーローズ 9th Anniversary Store」を開催いたします。
開催期間や販売商品など、詳細は特設サイトおよび公式X(旧Twitter)からご確認ください。
「9th Anniversary Store」特設サイト：
https://www.the-chara.com/blog/?p=97218(https://www.the-chara.com/blog/?p=97218)
『スタンドマイヒーローズ』9th Anniversary in coly cafe! 開催
coly cafe! 池袋PARCO店にて、「『スタンドマイヒーローズ』9th Anniversary in coly cafe!」を9月5日（金）から開催いたします。
開催期間：9月5日（金）～9月30日（火）
・前期日程：9月5日（金）～9月17日（水）
・後期日程：9月18日（木）～9月30日（火）
詳しくはcoly cafe! 公式サイトにてご確認ください。
coly cafe! 公式サイト：https://coly-cafe.com/(https://coly-cafe.com/)
開催概要：https://coly-cafe.com/blogs/collaboration/myhero-9th_anniversary(https://coly-cafe.com/blogs/collaboration/myhero-9th_anniversary)
ようこそ＆おかえりキャンペーン開催
開催期間中に『スタンドマイヒーローズ』を初めてプレイしたユーザーと最終ログインが6月30日（月）以前のユーザーの皆様の合計人数に応じて、全てのユーザーにアイテムをプレゼントする「ようこそ＆おかえりキャンペーン」を開催いたします。
#スタマイ9周年ふたりの世界キャンペーン開催
開催期間中に『#スタマイ9周年ふたりの世界』をつけてXでポストされた数が3,000を突破するとガチャチケット10枚プレゼント！
スタマイの9周年の思い出にハッシュタグをつけてぜひポストしてください。
■『スタンドマイヒーローズ』基本情報
タイトル : スタンドマイヒーローズ
配信日 : 2016年9月
価格 : 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)
公式サイト：https://stand-myheroes.com/
公式X：https://x.com/myhero_info
App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/スタンドマイヒーローズ/id1121898899(https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA/id1121898899)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja)
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B07VBZ6KK3
権利表記：(C)︎coly