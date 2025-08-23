TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』OP＆ED曲にTRiDENTがW抜擢！伝説のロックバンド「すかんち」の名曲をカバー！

株式会社イマジカインフォス(C)岩船晶・戸部淑・イマジカインフォス／「ポーション、わが身を助ける」製作委員会

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都、代表取締役社長：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都、代表取締役：北島義斉、以下DNP）との共同事業「AnimationID」の第5弾作品、TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』（原作：岩船晶、イラスト：戸部淑）のオープニング曲・エンディング曲およびアーティストを本日発表いたしました。

■今、注目のガールズバンド「TRiDENT」が大抜擢！OP/ED曲をダブルで手掛けます

10月スタートのTVアニメ『ポーション、わが身を助ける』のオープニング曲に、80年代から90年代にかけてバンドブームを牽引したロックバンド「すかんち」の名曲『恋のマジックポーション』が決定。メジャーデビューを発表したばかりのガールズロックバンドTRiDENT（トライデント）が伝説の名曲をカバーします。またエンディング曲『MIRACRADE』はTRiDENTのオリジナル楽曲。

メジャーデビューのタイミングでTVアニメのOP/EDをダブルで担当するという快挙を成し遂げました。本作は主人公である女子高生カエデがポーションの魔法を借りて成長していく物語でもあります。スリーピースのガールズロックバンドとして成長してきたTRiDENTが、念願のメジャーデビューを果たすストーリーとともに、どこかシンクロしているのではないでしょうか。

■あのROLLYがプロデュース！TRiDENT×伝説のギタリストが競演

本作のオープニング曲でもあり、『恋のマジックポーション』は今も語り継がれ、カバーされ続ける伝説の名曲。ROLLYさん自らがプロデュースし、演奏・コーラスともに参加。ROLLYさんの魔法のようなギターにTRiDENTの3人も大興奮。スタジオは一気に熱を帯び、華やかなセッションがスタート。そのギター演奏の引き出しの多さには一同も驚愕。『恋のマジックポーション』の楽曲の意味合いはもちろん、機材の話からライブハウスの楽屋のふるまいまで……ミュージシャンの先輩と後輩としても素晴らしいコラボレーションが実現しました。

■エンディング曲『MIRACRAID』はTRiDENTらしい疾走感あふれるナンバーに

エンディング曲のタイトルは『MIRACRAID』。TRiDENTらしい疾走感溢れるナンバーに仕上がっています。良い意味で、非常に驚くべき、また素晴らしい出来事に表現する際に使われる『MIRACLE』と、生き抜く戦いをイメージした『RAID』、助ける、援助する、支援する、手当てといった意味の『AID』を組み合わせた造語『MIRACRAID（ミラクレイド）』を曲名にしたそう。

■アーティストコメントが到着！

■アーティスト情報

・TRiDENT

2020年5月1日再始動、結成。本日2025年8月23日のライブで１１月５日（水）にメジャーデビューをすることが発表された。

メンバー脱退とともに3ヶ月の活動休止期間を経て、 新たな決意と共にバンド名を改名しNAGISAがメンバーとして正式加入。 新体制3人組の"TRiDENT"として第2章の革命を起こす。 パワーアップした姿とサウンドが多くの反響を呼び、改名後に発表した初のMUSIC VIDEO『Continue』がインディーズバンドながらもわずか3ヶ月で 100万回再生を突破。現在440万回再生突破で話題沸騰。

見た目からは決して想像しがたい、重圧なサウンドとパフォーマンス 三叉槍を掲げ、RIDE ON MUSIC を解き放つ 次世代最注目のミレニアルガールズロックバンド。

公式サイト https://trident-japan.com/

公式X https://x.com/trident_japan

公式Instagram https://www.instagram.com/trident_jp/

公式TikTok https://www.tiktok.com/@tridentjapan

公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCPO9Yd65Sratoh3A5LxKfNA

・ROLLY

京都府出身のロックシンガー／ギタリスト。ロックバンド「すかんち」のフロントマンとして、1990年にメジャーデビュー。今年でメジャーデビュー35周年を迎える。グラムロックを彷彿とさせるビジュアルと、ポップで親しみやすい音楽性で人気を獲得する。1996年のバンド解散後は、ソロアーティストとしても活動。天性のキャラと、独特のサービス精神で観る人に違和感と恍惚感を与える日本を代表するロックスター。

公式サイト https://www.rollynet.com/

公式X https://x.com/RollyBocchan

公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCq4M5XlF1nPnxt5JtaCyxOQ

■『ポーション、我が身を助ける』作品あらすじ

普通の女子高生・カエデは、

見覚えのない路地裏で目を覚ました。

そこは獣人やエルフ、ドラゴンのいる不思議な異世界。

カエデは持っていたリュックサックに

見覚えのない本があることに気がつく。

それは「生成」と唱えるだけで

ポーションが出来てしまう不思議な本だった！

異世界に放り出されたカエデにとって、

生成されたポーションは生活を支える糧になった。

いつか日本へ帰ることを望みながら

女子高生の異世界での奮闘は続いていく―

■原作情報

2014年4月「小説家になろう」に投稿開始。

投稿直後から人気を集め、2015年4月にはヒーロー文庫から書籍化。

ほのぼの、ワクワクが両方楽しめる作風が人気となり、現在10巻まで刊行中。

2023年からはイラストを担当する戸部淑によるコミカライズ連載も始まり、現在、15話まで公開中。

(C)岩船晶／イマジカインフォス イラスト：戸部 淑(C)戸部 淑・岩船 晶／イマジカインフォス試し読み :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHM6J1N2?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_KBP4SG28BR7VYQJ98XAZ&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_KBP4SG28BR7VYQJ98XAZ&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_KBP4SG28BR7VYQJ98XAZ&bestFormat=true

■新刊情報

【ライトノベル】 【コミック】

『ポーション、わが身を助ける １０』 『ポーション、わが身を助ける 第１５話』

著者：岩船晶 漫画：戸部 淑

イラストレーター：戸部 淑 原作：岩船 晶

発売日 ‏ : ‎ 2024/9/30 発売日 ‏ : ‎ 2025/4/30

ISBN: ‎ 978-4074604869

■ヒーロー文庫公式サイト

https://herobunko.com/

■ヒーロー文庫公式Twitter

https://twitter.com/herobunko

■ヒーロー文庫公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCqu82bCZGR2IUuqicxxOZcA

■ヒーローコミックス

https://www.infos.inc/fandom/comic/hero04/

■「Animation ID」プロジェクト

公式サイト：https://animationid.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式X：https://twitter.com/AnimationID_PJ

■「ライトアニメ(R)」とは

大日本印刷株式会社（DNP）は従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。