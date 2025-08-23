Baseball Jobs Overseasとジャパンウィンターリーグが業務提携

株式会社ジャパンリーグBaseball Jobs Overseas

株式会社ジャパンリーグ（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：鷲崎一誠）が運営する「ジャパンウィンターリーグ（JWL）」は、このたびBaseball Jobs Overseas（以下、BBJO）と正式に業務提携いたしました。本提携により、JWLに参加する選手・コーチが海外でのキャリアに挑戦するための道が大きく広がります。

BBJOは、2013年の設立以来、世界各国のプロ・セミプロ野球の機会と選手・コーチをつなぎ、これまでに2,500人以上のキャリア支援を行ってきた実績あるプラットフォームです。今回の提携により、JWL参加者はBBJOを通じて国際的な舞台での挑戦や文化体験の機会を得られるとともに、フィールド内外でさらなる成長を遂げることが可能となります。

株式会社ジャパンリーグ 代表取締役 鷲崎一誠より

「JWLは“世界の野球プラットフォーム”を目指しています。今回の提携によって、参加選手のキャリア支援の幅がさらに広がり、沖縄から世界に羽ばたく選手が生まれることを期待しています。」

BBJO公式サイト：https://baseballjobsoverseas.com/

ジャパンウィンターリーグ2025参加選手募集中！！早期割引は8月31日まで！！

ジャパンウィンターリーグ公式サイト：https://www.japanleague.co.jp/

株式会社ジャパンリーグ

所在地：沖縄県沖縄市中央1-7-8 2F

代表者：代表取締役 鷲崎一誠