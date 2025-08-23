STU48 １２ｔｈシングル収録楽曲『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』『人の隣を走るな』『青空を語り合おう』ツアー広島公演にて初披露！

株式会社STU傷つくことが青春だ ＊ライブ写真ご使用の際は(C)STU をお願いします。

8月27日（水）に12thシングルをリリースするSTU48が、シングルを冠したツアー「STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～」を本日、広島県・広島県民文化センター 多目的ホールで開催。8月11日(月)のツアー東京公演では12thシングル収録曲である池田裕楽(STU48)＆徳永ゆうき『あの頃のBGM』が初披露されたが、本日の公演で『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』『人の隣を走るな』『青空を語り合おう』を初披露し、12thシングル収録楽曲の歌唱メンバーやセンターなど全貌が明らかになった。

高雄さやかがセンターを務める12thシングル表題曲『傷つくことが青春だ』からライブがスタートし、工藤理子が「広島、行くぞー！」と叫ぶとライブ定番曲『ペダルと車輪と来た道と』やAKB48グループのユニット楽曲を次々と披露し会場を盛り上げた。

生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ

1部では、3期生の新井梨杏がステージセンターに立つと「これから初披露させていただく楽曲は、瀬戸内から遠く離れた東京で出会ったふるさとの味、その優しさに背中を押される爽やかな楽曲です。」と紹介し、『生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ』を初パフォーマンスした。

新井梨杏

センターに抜擢された新井は感想を聞かれると涙を浮かべて「夢にも思ってなかったセンター、本当に嬉しいです」と声を振り絞った。この楽曲の歌詞には広島弁が度々登場するが、久留島は「歌唱メンバーは全員広島県出身なんです。いろんな場所でこの楽曲を披露できるように頑張ります！」と意気込んだ。

人の隣を走るな

2部では2期生の吉田彩良が「身近な人と自分を比べてしまうこともあると思うんですけど、そんな時に“自分の道を信じて頑張ればいい”と思わせてくれる楽曲になっています。みなさん歌詞にも注目して聴いてください！」と呼びかけると吉田がセンターを務める『人の隣を走るな』を初披露。

吉田彩良

「初めてセンターに選んでいただきました。自分の心の中の目標の1つにしていたのでこの楽曲で叶って嬉しいですし、ここ広島で初披露できたことも嬉しいです。一緒にできる手を振る振付もあるので、今後たくさん披露してみんなで盛り上がれる曲になったらいいなと思います！」と喜んだ。

青空を語り合おう

続けて、広島市より「平和文化アンバサダー」の委嘱を受けているSTU48が、被爆80年という節目の年に“平和への想い”を込めた楽曲『青空を語り合おう』を29名全員で初披露した。

トライアングルセンター 石田千穂・久留島優果・中村舞

同楽曲では石田千穂・久留島優果・中村舞がトライアングルセンターを務める。石田は「私たちのような戦争を経験していない世代にも平和の尊さを考えてもらえるきっかけになれるよう、平和への願いを込めた楽曲です。」久留島は「青空を未来につないで行きたいという願いと、平和への想いを込めたこの楽曲は、広島を含む瀬戸内を拠点で活動しているSTU48だからこそ届けられる楽曲だと思うので、たくさんの方に届くよう歌い継いでいきたいです。」と想いを語った。

最後にキャプテンの岡田あずみが「本日は新曲も披露させていただきましたが、STU48ならではの楽曲を、STU48にしかできないパフォーマンスでこれからもみなさんに届けていきたいと思います！」と意気込み公演は幕を閉じた。

■12thシングル「傷つくことが青春だ」収録楽曲歌唱メンバー ■「傷つくことが青春だ」 全Type M-1収録

池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・★高雄さやか（センター）・中村 舞・原田清花・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良

■「青空を語り合おう」 全Type M-2収録

新井梨杏・池田裕楽・★石田千穂（センター）・石原侑奈・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・★久留島優果（センター）・迫 姫華・信濃宙花・清水紗良・曽川咲葵・高雄さやか・谷口茉妃菜・★中村 舞（センター）・濱田 響・原田清花・兵頭 葵・福田朱里・宗雪里香・森末妃奈・諸葛望愛・吉田彩良・渡辺菜月・奥田唯菜・北澤 苺 ■「人の隣を走るな」 Type A M-3収録

石原侑奈・内海里音・濱田 響・原田清花・森末妃奈・★吉田彩良（センター）・奥田唯菜・北澤 苺

■「あの頃のBGM」 Type B M-3収録

池田裕楽（STU48）＆徳永ゆうき

■「生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ」 劇場盤 M-3収録

★新井梨杏（センター）・岡村梨央・久留島優果・迫 姫華・清水紗良・諸葛望愛

◆本日の実施概要 ■公演タイトル STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～

■公演日 2025年8月23日(土)

■会場 広島県・広島県民文化センター 多目的ホール（広島市中区大手町1丁目5-3）

■開場/開演 1部 13:00 /14:00 2部 17:00 /18:00

■出演メンバー(1部)

新井梨杏・池田裕楽・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・信濃宙花・清水紗良・曽川咲葵・高雄さやか・谷口茉妃菜・中村舞・濱田響・福田朱里・宗雪里香・北澤苺

■出演メンバー(2部)

石田千穂・石原侑奈・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・曽川咲葵・高雄さやか・中村舞・原田清花・兵頭葵・森末妃奈・諸葛望愛・吉田彩良・渡辺菜月・奥田唯菜

◆STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」MUSIC VIDEO URL 【MV】STU48 12th single 「傷つくことが青春だ」

https://youtu.be/n4Il_E_tuY0

■2025年8月27日発売 STU48 12th シングル「傷つくことが青春だ」商品情報 2025年8月27日発売 STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90827～8

【通常盤】品番：KIZM-827～8

CD

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. 人の隣を走るな

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. 人の隣を走るな off vocal ver.

Blu-ray

STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.1

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90829～30

【通常盤】品番：KIZM-829～30

CD

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. あの頃のBGM

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. あの頃のBGM off vocal ver.

Blu-ray

STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW～Peerless～ Digest vol.2

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1444

M-1. 傷つくことが青春だ

M-2. 青空を語り合おう

M-3. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ

M-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.

M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.

M-6. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ off vocal ver.

■STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～ 〈日程・会場〉

2025年

8月10日(日) 11日(月・祝) 東京都・ヒューリックホール東京

8月23日(土) 広島県・広島県民文化センター 多目的ホール

9月6日(土) 山口県・周南RISING HALL

9月21日(日) 大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

10月11日(土) 愛知県・名古屋Zephyr Hall

10月18日(土) 福岡県・UNITEDLAB

11月8日(土) 愛媛県・WstudioRED

11月15日(土)16日(日) 香川県・高松festhalle

公式HP：https://sp.stu48.com/news/detail/20579

■STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売日当日イベント STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売日当日イベント開催決定！

【日時】2025年8月27日（水）18:00～

【会場】広島駅南口地下広場(広島県)

参加メンバー：新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・高雄さやか・中村 舞・原田清花・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良

【開催内容】ミニライブ＆特典会

・ミニライブ18:00～

・特典会開始 19:00(予定)～

※ミニライブは観覧フリーとなります。

■STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベント開催決定！

【日時】2025年8月30日（土）16:00～

【会場】 ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場 (東京都)

参加メンバー：石田千穂・尾崎世里花・久留島優果・曽川咲葵・高雄さやか・中村 舞

【日時】2025年9月15日（月祝）16:00～

【会場】アリオ倉敷 屋外イベントステージ(岡山県)

参加メンバー：石田千穂・内海里音・岡村梨央・中村 舞・福田朱里・諸葛望愛

【日時】2025年9月27日(土）15:30～

【会場】三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1F オーバルパーク

参加メンバー：尾崎世里花・工藤理子・高雄さやか・原田清花・福田朱里・吉田彩良

【日時】2025年10月5日（日）15:30～

【会場】阪急西宮ガーデンズ 本館4Fスカイガーデン・木の葉のステージ(兵庫県)

参加メンバー：池田裕楽・岡田あずみ・久留島優果・信濃宙花・曽川咲葵・吉田彩良

【開催内容】ミニライブ＆特典会

※ミニライブは観覧フリーとなります。

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

中村舞・高雄さやか・曽川咲葵傷つくことが青春だ『生口島の瀬戸田レ モンじゃけぇ』センター新井梨杏