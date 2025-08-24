有名モデルが一日店長に！中野ケンコー・トキナーサービスショップ

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区 代表取締役社長：櫻井 匡）は、本社2階「ケンコー・トキナーサービスショップ」にて、モデルを一日店長に任命する「一日店長イベント」を2025年8月30日土曜日に行います。

今回の一日店長はケンコー・トキナーのInterBEE 2024のブースモデルを担当し、現在写真展「島色」をケンコー・トキナーギャラリーで開催中の羽田彩音さんです。

羽田彩音さん

8月30日土曜日当日は、ケンコー・トキナーギャラリーで販売中の写真集や、ケンコー・トキナーサービスショップでご購入の商品に、サインをするほか、羽田さんを個人撮影できるイベントも開催します。（ケンコー・トキナースタジオにて、5分間1000円）

また、当日開催のイベントとして、椿姫のの（つばき・のの）撮影会も開催中です。

椿姫のの

【要予約】椿姫のの撮影会

第一部12:30-

https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/20258301230nono.html

第二部14:00-

https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/20258301400.html

第三部15:30-

https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/20258301530nono.html

この機会にぜひ、お越しください！

ケンコー・トキナーサービスショップ情報

専門スタッフがご案内するショールーム／直営店舗

ケンコー・トキナー サービスショップ

中野駅北口徒歩７分 本社ビル２階にあるケンコー・トキナーサービスショップでは、製品ショールーム、ヒストリーや製品体験コーナー、セミナー開催、スタジオレンタル、トキナーレンズレンタルなどのサービスをご利用いただけます。

【所在地】

〒164-8616

東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル2F

【営業時間・定休日】

営業時間／11:00～19:00

定休日／火曜日、年末年始、夏季休暇、GW

（イベント開催日はオープン）

【アクセス方法】

JR中央線／東京メトロ東西線

中野駅北口 徒歩7分

西武新宿線

新井薬師前駅 徒歩15分

※駐車場はございませんので、公共の交通機関あるいは周辺のコインパーキングをご利用ください。

株式会社ケンコー・トキナー

https://www.kenko-tokina.co.jp/