有名モデルが一日店長に！中野ケンコー・トキナーサービスショップ

株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区　代表取締役社長：櫻井 匡）は、本社2階「ケンコー・トキナーサービスショップ」にて、モデルを一日店長に任命する「一日店長イベント」を2025年8月30日土曜日に行います。


今回の一日店長はケンコー・トキナーのInterBEE 2024のブースモデルを担当し、現在写真展「島色」をケンコー・トキナーギャラリーで開催中の羽田彩音さんです。




羽田彩音さん

8月30日土曜日当日は、ケンコー・トキナーギャラリーで販売中の写真集や、ケンコー・トキナーサービスショップでご購入の商品に、サインをするほか、羽田さんを個人撮影できるイベントも開催します。（ケンコー・トキナースタジオにて、5分間1000円）



また、当日開催のイベントとして、椿姫のの（つばき・のの）撮影会も開催中です。




椿姫のの

【要予約】椿姫のの撮影会



第一部12:30-


https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/20258301230nono.html


第二部14:00-


https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/20258301400.html


第三部15:30-


https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/20258301530nono.html


この機会にぜひ、お越しください！



ケンコー・トキナーサービスショップ情報


専門スタッフがご案内するショールーム／直営店舗


ケンコー・トキナー サービスショップ


中野駅北口徒歩７分　本社ビル２階にあるケンコー・トキナーサービスショップでは、製品ショールーム、ヒストリーや製品体験コーナー、セミナー開催、スタジオレンタル、トキナーレンズレンタルなどのサービスをご利用いただけます。



【所在地】


〒164-8616
東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル2F



【営業時間・定休日】


営業時間／11:00～19:00
定休日／火曜日、年末年始、夏季休暇、GW
（イベント開催日はオープン）



【アクセス方法】


JR中央線／東京メトロ東西線
中野駅北口 徒歩7分


西武新宿線
新井薬師前駅 徒歩15分


※駐車場はございませんので、公共の交通機関あるいは周辺のコインパーキングをご利用ください。



