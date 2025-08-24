シリーズ累計100万部突破著者・五百田達成の新刊『会話IQ 本当に頭がいい人の話し方』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年8月23日に『会話IQ 本当に頭がいい人の話し方』（五百田達成著）を刊行しました。

仕事、家庭、恋愛、人間関係、雑談、コミュニティ...論理×共感の二刀流でぜんぶうまくいく！「会話IQ」をアップさせる厳選50項目。会話IQが高い人の話し方、その特徴をひと言でまとめると、「論理×共感」の二刀流になります。

■ 「論理×共感」の二刀流とは

「論理」、つまり、理路整然と筋道立てて、物事を説明することができる。

と同時に、「共感」、つまり相手の気持ちに寄り添い、「そうだよね、わかるよ」と心の距離を縮めることができる。

どちらか片方だけは得意、という人は結構います。ですが、

「論理」だけ振りかざせば、「人の気持ちがわからない」と敬遠される。

「共感」ばかりしていると、「何が言いたいかわからない」とバカにされる。

そうではなく、まるでバイリンガルのようにふたつのスキルを兼ね備え、状況や相手によって適切に使い分ける二刀流スキル、それが「会話IQ」の正体です。

■ 「学歴」や「地頭」とは無関係

「IQ」と言っても、「学歴」とか「地頭」とか、そういうものとはいっさい関係ありません。

「陽キャな性格」や「強いメンタル」とも違います（むしろ、そういう「賢さ」「明るさ」に自信がある人ほど、会話IQは低かったりもします）。

そうではなく、どれだけコミュニケーションの力を信じられるか。どれだけ目の前の人を大切に思い、関係構築に取り組めるか。それがカギとなります。

頭がよくて、コミュ力が高い人、「伝わる＆好かれる」話し方ができる人、「論理×共感」の

二刀流を使いこなせる人になるための会話IQレッスンです。

◎書籍概要

【目次】

はじめに

- 基本編- ビジネス・職場編- 雑談・コミュニティ編- 友人・家庭編

おわりに

【著者情報】

五百田 達成（いおた・たつなり）

心理カウンセラー。 米国CCE,Inc.認定 GCDFキャリアカウンセラー。

東京大学教養学部卒業後、角川書店、博報堂、博報堂生活総合研究所を経て、五百田達成事務所を設立。個人カウンセリング、セミナー、講演、執筆など、多岐にわたって活躍中。専門分野は「コミュニケーション心理」「ことばと伝え方」「SNSと人づきあい」。サラリーマンとしての実体験と豊富なカウンセリング実績に裏打ちされた、人間関係、コミュニケーションにまつわるアドバイスが好評。

「あさイチ」（NHK）、「ヒルナンデス！」（日本テレビ）、「この差って何ですか?」（TBS）ほか、テレビ・雑誌などのメディア出演も多数。

著書に『察しない男 説明しない女』『不機嫌な長男・長女 無責任な末っ子たち』『話し方で損する人 得する人』『超雑談力』『不機嫌な妻 無関心な夫』『部下 後輩 年下との話し方』（以上、ディスカヴァー）などがあり、シリーズ100万部を超えている。

【書籍情報】

タイトル：『会話IQ 本当に頭がいい人の話し方』

発売日：2025年8月23日（オンラインストア22日先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／240ページ

ISBN：978-4799331392

【本書のご購入はこちら】

＜紙書籍＞

Amazon

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331396/d21_rs_pr-22

楽天ブックス

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331392&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331392&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)



＜電子書籍＞

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FKT56SMT/d21_rs_pr-22