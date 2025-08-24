名古屋市のしらかわホールが2026年春に再オープン！

株式会社SKI

株式会社SKI（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：荒川由紀、佐竹康峰）は、「しらかわホール」（名古屋市中区栄）を2026年春に再オープンいたします。

「しらかわホール」は1994年の開館以来、多くの音楽ファンや演奏家、地域の皆様に愛されてきました。2009年には「三井住友海上しらかわホール」と改称し、約30年にわたって名古屋の文化拠点としての役割を果たしましたが、2024年2月に惜しまれつつ閉館しました。このたび、音楽や文化、そして地域を愛する企業や個人の有志が発起人となって、当社が新たな運営の担い手となります。

「しらかわホール」の貸しホールは2026年4月から再開し、本年10月1日から受付を開始いたします。また、今後は自主事業・共催事業も行ってまいります（詳細は後日、発表いたします）。

生まれ変わった「しらかわホール」は、これまでの輝かしい歩みに、いまの時流も取り入れながら、街と人、そして音楽が交わる「ひらかれた空間」をめざします。クラシック音楽を中心とした公演と普及活動を通じて、地域の皆様や国内外の多くの方々が、文化芸術に親しむ場を提供いたしますので、どうぞご期待ください。

◆しらかわホール

1994年11月に誕生した「しらかわホール」（2009年4月に「三井住友海上しらかわホール」に改称、愛知県名古屋市）は、最高水準の音響設計と設備を誇る、世界有数のクラシック音楽専用ホールです。およそ30年にわたり、国内外の一流アーティストから地元の演奏家まで、多くの音楽家に愛され、心に残る名演が数え切れないほど生まれてきました。

街の文化的な雰囲気と見事に調和し、地域の皆さまに支えられてきたこのホールは、2024年2月多くの方に惜しまれながらその歴史に幕を下ろしました。

株式会社SKIの運営により、2026年春に再オープンいたします。

◆貸しホール受付開始

2026年4月の再オープンに伴い、下記の通り貸しホールの受付を開始いたします。

2026年4月～10月末ご利用分：2025年10月1日から

2026年11月以降ご利用分：ご利用月12ヶ月前の同月初営業日から

ご利用料金等の詳細・最新情報はウェブサイト(https://shirakawahall.jp/project/)にてご確認いただけます。

しらかわホール ウェブサイト :https://shirakawahall.jp/project/



◆各種SNS

各SNSにてホール再開に向けたお知らせや準備の様子、コンサートの予定をアップしてまいります。

X（旧Twitter）(https://x.com/ShirakawaHall)｜Instagram(https://www.instagram.com/shirakawahall/)｜Facebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=61578824334254)

