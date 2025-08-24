株式会社ミセカタ、熊本で「SNS展示会」を定期開催へ - 企業の実例から学び、信頼される広報を実践する場を提供

株式会社ミセカタ

株式会社ミセカタ（本店：福岡県久留米市小頭町4-10、代表取締役：諸藤圭代）は、2025年6月から継続して開催している企業向けイベント「SNS展示会」を、今後も熊本市「スタディライフ熊本」にて定期的に開催していきます。これまで3回の開催はいずれも好評のうちに終了しており、地域企業のSNS活用における学びと交流の場として支持をいただいています。

本展示会では、企業のSNS活用事例を展示形式で共有するとともに、ChatGPTなどAIを活用した投稿づくりや広告運用の工夫など、成果に直結する実践的な手法を紹介。経営者と担当者が同じ目線で学び合える学習・交流の場として、信頼感を高めるSNS発信をサポートします。

開催の背景

企業のSNS担当者（奥）と役員（手前）が 同じ目線でSNS活用を学ぶ様子

SNSは今や採用・集客・広報の必須ツールとなっていますが、「何を投稿していいかわからない」「運用が続かない」「成果が出にくい」と悩む企業は少なくありません。

株式会社ミセカタは、熊本・九州の企業を中心にSNSコンサルティングや運用支援を行い、集客・採用・ブランディング強化を実現してきました。その知見を広く共有するために、成功事例を“展示”し、さらにAIや広告活用まで紹介する「SNS展示会」を企画しました。SNSを単なるバズ狙いではなく、企業が信頼を得て成果を出すための戦略的ツールとして捉え直す機会を提供します。

展示会の特徴

成功事例を展示形式で共有

熊本の学校法人やメーカーなど、地域企業のアカウント事例をパネルで紹介。成果につながった工夫を学び、すぐに自社へ応用できます。

AIを活用したSNS投稿づくり

ChatGPTやGoogle Flowを活用して投稿アイデアや文章、動画を生成する方法を紹介。AIを「発信の相棒」として取り入れる実践的なノウハウを学べます。

経営者と担当者が一緒に学べる場

役員層と担当者が並んで参加できるのが特徴。企業全体でのSNS方針を共有し、経営戦略と現場の発信を結びつけます。

ワークショップで実践

「信頼を得るSNS投稿とは何か？」をテーマに、付箋やシートを使って各社の発信方針を具体化。参加者同士の意見交換で学びを深めます。

SNS広告の活用法

リール広告やストーリーズ広告など、低コストで実現できる広告運用の工夫を紹介。限られた予算で最大の効果を得るポイントを学べます。

写真とビジュアルの重要性

SNS投稿は第一印象がすべて。人の表情や構図、色味の整え方ひとつで反応は大きく変わります。実例を通じて「心をつかむ写真」の撮り方と見せ方を学びます。

アカウント設計の成功ポイント

「見た瞬間に必要な情報が伝わる」アカウント作りを解説。投稿を小さなHPのように整理することで離脱を防ぎ、成果を高めます。

今後の展開

ワークショップの様子

本展示会は熊本での継続開催に加え、九州各地へ拡大を予定しています。地域の中小企業が「成果につながるSNS発信」を学び、実践できるよう支援を続け、地方から全国へ広がる情報発信力の強化に貢献してまいります。

開催日程

第1回（終了） 2025年6月19日（木）13:30～16:30

第2回（終了） 2025年7月17日（木）13:30～16:30

第3回（終了） 2025年8月20日（水）13:30～16:30

第4回（予定） 2025年9月18日（木）13:30～16:30

第5回（予定） 2025年10月16日（木）13:30～16:30

第6回（予定） 2025年11月20日（木）13:30～16:30

第7回（予定） 2025年12月18日（木）13:30～16:30

※会場はいずれも「スタディライフ熊本（熊本市北区龍田4-1-7）」を予定。

SNS展示会の詳細について

https://misekata.jp/sns_exhibition/

会社概要

社名：株式会社ミセカタ

所在地：福岡県久留米市小頭町4-10

設立：2024年6月4日（令和6年6月4日）

代表者：代表取締役 諸藤圭代

役員：専務取締役 諸藤健太郎（YouTuber“MorokenGo”、登録者数10万人以上、SNSフォロワー12万人超）

事業内容：SNS導入支援・運用代行・コンサルティング、SEOに強いホームページ制作、PR動画制作、写真・動画撮影、炎上対策／リテラシー教育講演など

URL：https://misekata.jp

お問い合わせ先

株式会社ミセカタ

HP：https://misekata.jp/contact(https://misekata.jp/contact/)