【ユーキャン・公開中】「第57回（令和７年度）社労士試験」の解答速報を13時半より公開開始！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第57回（令和７年度）社会保険労務士試験解答速報について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2025年8月24日（日）実施の「第57回（令和７年度）社会保険労務士試験」の解答速報を公開開始しました。
https://www.u-can.co.jp/nr250824a
あわせて、講師陣による解説動画、速報講評も公開いたします。
公開予定スケジュールは以下です。
13:30 頃～：選択式 解答速報(模範解答例)
18:30 頃～：選択式 速報解説動画
18:30 頃～：選択式 速報講評
20:00 頃～：択一式 解答速報(模範解答例)
21:00 頃～：択一式 速報解説動画
翌日12:00 頃～：択一式 速報講評
※各公開時刻は前後する可能性がございます。ご了承ください。
※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2026年度試験向け教材がWEB限定5,000円割引！「早得！WEB限定予約キャンペーン」を実施中！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ユーキャンの社会保険労務士講座では、2025年8月15日（金）より、WEBからの受講予約限定で社会保険労務士講座の受講料が5,000円割引となる「早得！WEB限定予約キャンペーン」を実施中です。
来年の試験に向けて、お得にスタートできる今が絶好のチャンスです！
この機会をお見逃しないよう、ぜひご受講をご検討ください。
※教材の発送は10月中旬を予定しております。
■『早得！WEB限定予約キャンペーン』概要
WEBからの受講予約限定で、社会保険労務士講座の受講料を5,000円割引いたします。
【学費】
一括払い：［正規価格］79,000円 ⇒［キャンペーン価格]：74,000円
分割払い：［正規価格］4,980円×16回＝79,680円 ⇒［キャンペーン価格]：4,970円×15回＝74,550円
■キャンペーン期間
2025年8月15日（金）9:00～2025年10月7日（火）23:59まで
※ハガキや受講お申込書などの郵送、またはお電話でのお申込みや、WEBからの10月8日（水）0:00以降のお申込みは、正規価格での受付となります。
▼社会保険労務士講座の詳細はこちら
https://www.u-can.co.jp/nr250824b
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/